AO VIVO: Assista aos treinos e corridas da sexta-feira da Porsche Cup

A sexta-feira promete ser agitada em Interlagos, com os carros da Porsche Cup Brasil, no campeonato Sprint, disputando palmo a palmo nos treinos de classificações e também na primeira prova da rodada tripla da GT3 Cup e Carrera Cup.

Primeiro, os pilotos disputarão o treino de classificação para a corrida 1 das duas categorias. Em seguida, o quali será para as corridas 2, que serão disputadas no sábado. Logo depois, o bicho vai pegar com a corrida 1 da GT3 Cup e Carrera. Confira tudo isso ao vivo no Motorsport.com.

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?