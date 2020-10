Na manhã de sexta-feira os pilotos da Carrera Cup aceleraram em Interlagos pelo primeiro treino livre da terceira etapa da Porsche Sprint Series.

Enzo Elias liderou por mais de 40 minutos os pilotos que disputam a Carrera Cup. Marçal Muller e JP Mauro eram os competidores que completavam o top-3.

Com menos de 17 minutos para o fim, o atual líder do campeonato, Miguel Paludo cravou a melhor volta do treino livre assumindo a liderança. Lico Kaesemodel ficou com a segunda melhor volta, com diferença na casa de um décimo a favor de Paludo.

O terceiro melhor tempo ficou com Marçal Muller, que conseguiu a sua melhor volta com menos de 10 minutos para o final das atividades.

Na classe Sport, Roman Ziemkiewicz marcou a melhor volta, seguido por Renan Pizzi, estreante da etapa e Maurizio Billi.

O classificatório para as baterias de hoje e amanhã começa às 13h com transmissão do Motorsport.com.

Confira o resultado do treino livre da Carrera Cup:

1-Miguel Paludo

2-Lico Kaesemodel

3-Marçal Muller

4-Luca Seripieri

5-Pedro Boesel

6- Werner Neugebauer

7- JP Mauro

8-Alceu Feldmann

9-Rouman Ziemkiewicz*

10-Enzo Elias

*Categoria Carrera Sport

