Após ‘carona’ com Caio Castro, Danilo Gentili fala de “experiência para vida” e se diz fã de Piquet e Fittipaldi

Com colaboração de Renata Diniz

Uma das grandes novidades da Porsche Cup Brasil para a próxima temporada será a participação do ator Caio Castro no grid. Enquanto isso não acontece, ele vem se preparando para chegar com tudo no próximo campeonato.

Entre um teste e outro, ele também aproveita para tirar onda. Nesta sexta-feira (02), Caio teve como carona em uma volta rápida o humorista e apresentador Danilo Gentili, antes da programação oficial da Porsche em Interlagos.

Após a experiência, Gentili comentou como Caio se saiu e como ele mesmo se sentiu durante o tempo em que estiveram na pista.

“Só depois da volta rápida é que ele me confortou”, brincou Danilo. “Ele (Caio) disse que o Porsche é um dos carros mais seguros do mundo, que não teria problema, que o carro dessa categoria é o mais seguro que existe, mas ele só falou isso depois.”

“Durante a volta eu estava pensando, se eu fizer o que o Caio faz, no videogame eu bato o carro. Só que aqui não é o videogame, eu só tenho uma vida, mas estou bem, graças a Deus. Graças ao Caio e à Porsche eu estou bem, vou voltar para casa.”

Hoje acostumado ao mundo da TV e dos shows de stand up, Gentili revelou sua paixão pela velocidade desde criança, citando dois dos gigantes do automobilismo brasileiro como referências.

“Eu sempre gostei de automobilismo. No fim das contas, todo menino quando é uma criança tem um Porsche de brinquedo, um autorama, e sonha em entrar na pista e fazer isso que o Caio faz tão bem. Quando você fica velho, igual eu, o sonho vira pesadelo, mas essa foi uma experiência para guardar para a vida inteira.”

“Eu gosto muito do Nelson Piquet, quando eu era criança, eu tinha o autorama do Nelson Piquet. Quando eu era mais moleque eu via as entrevistas dele e o achava muito legal, porque ele era diferente dos outros pilotos, ele falava mesmo, não estava nem aí. Ele ia na pista, ganhava, e na entrevista falava. Eu acho o Piquet muito autêntico. Gosto também do Emerson Fittipaldi, ele abriu o caminho para o Brasil no automobilismo e também sempre foi muito autêntico, eu adoro os dois.”

Perguntado se toparia fazer o mesmo que Caio Castro e tentar a vida de piloto, Danilo foi sincero: “O Porsche é o carro mais seguro, mas eu não sou. Eu não me garanto.”

Confira as imagens do encontro

Galeria Lista Danilo Gentili pega carona com Caio Castro na Porsche Cup 1 / 5 Foto de: Victor Eleutério Danilo Gentili pega carona com Caio Castro na Porsche Cup 2 / 5 Foto de: Victor Eleutério Danilo Gentili pega carona com Caio Castro na Porsche Cup 3 / 5 Foto de: Victor Eleutério Danilo Gentili pega carona com Caio Castro na Porsche Cup 4 / 5 Foto de: Victor Eleutério Danilo Gentili pega carona com Caio Castro na Porsche Cup 5 / 5 Foto de: Victor Eleutério

Veja os treinos e corridas da sexta-feira da Porsche Cup Brasil