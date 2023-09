A Porsche Cup Brasil abre um sábado dos mais movimentado em Termas de Río Hondo, na Argentina, com as sessões classificatórias da Carrera Cup e da Sprint Challenge, válidas pela penúltima etapa do campeonato sprint, de provas de curta duração.

E a etapa em termas hermanas traz uma importante novidade: a Porsche deixa de lado o grid invertido para as duas últimas datas do ano. Para este fim de semana, serão realizadas duas classificações separadas para cada classe, válidas pelas corridas do sábado e do domingo. Portanto, teremos quatro qualis na manhã deste sábado.

Na Carrera Cup, o carioca Nicolas Costa é o líder com 167 pontos conquistados, 13 à frente de Marçal Müller. Miguel Paludo é o terceiro, com 153, 16 à frente do conterrâneo Werner Neugebauer. A Carrera Sport tem Lucas Salles na ponta com 96 pontos e a Carrera Rookie é liderada por Edu Guedes, com 105.

Na Sprint Challenge, Marcelo Tomasoni lidera com 180, 16 à frente de Cristian Mohr. Antonella Bassani tem 156 e Miguel Mariotti, 126. Antonio Junqueira fecha a lista dos cinco primeiros colocados. A Sprint Challenge Sport tem Sadak Leite na ponta com 83 pontos e a Sprint Challenge Rookie é liderada por Célio Brasil, com 99.

Assista as classificações da Porsche Cup Brasil em Termas de Río Hondo:

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: