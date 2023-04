Carregar reprodutor de áudio

Após duas boas corridas no sábado, a Porsche Cup Brasil encerra a segunda etapa da temporada 2023 com mais ação no Velocitta. Os grids da Carrera Cup e da Sprint Challenge voltam à pista para mais disputas que prometem muita emoção.

Na Carrera Cup, a pole foi de Nicolas Costa, mas foi Marçal Müller quem levou a melhor. O piloto do #544 assumiu a ponta ainda na primeira volta e abriu uma boa vantagem para apenas precisar controlar depois. Werner Neugebauer e Costa completaram o top 3.

Após o pódio, Müller sorteou a inversão de posições para a corrida deste domingo: seis. Com isso, Alceu Feldmann larga na ponta, tendo ao seu lado na primeira fila Lucas Salles.

Já na Sprint Challenge, tivemos um resultado histórico na classificação. Com apenas 16 anos e em sua segunda participação na categoria, Antonella Bassani tornou-se a primeira mulher a conquistar uma pole na Porsche Cup. Mas a vitória da corrida ficou com Marcelo Tomasoni, tendo Bassani em segundo e Urubatan Júnior em terceiro.

Assim como na Carrera, Tomasoni também sorteou a inversão de seis posições no grid de largada, dando a pole position a Antonio Junqueira, com Gustavo Zanon em segundo.

