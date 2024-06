Com chuva e pista molhada, a Porsche Cup Brasil abriu o sábado no Estoril com uma classificação movimentada para a definição do grid de largada da classe Carrera Cup. Chris Hahn levou a melhor, batendo Marçal Müller por menos de 0s1 para ficar com a pole.

Sexto colocado, Raijan Mascarello foi o pole entre os pilotos da Sport, enquanto Gustavo Farah levou a melhor na Rookie.

Nas classificações do campeonato sprint, de provas de curta duração, a classificação é dividida em duas partes. Na primeira, os pilotos vão à pista agrupados pelas suas subdivisões (Rookie, Sport e Geral). Na sequência, os dez melhores colocados na tabela geral de tempos seguem para a briga pela pole position.

A sessão foi realizada sob chuva e pista muito molhada, o que mexeu não somente com a ordem de forças como também com o resultado da classificação como um todo.

Na Rookie, Eduardo Menossi havia sido o mais rápido, mas acabou tendo sua volta deletada por cruzar a linha branca na entrada dos boxes, o que o derrubou para o fim do grid. Com isso, Gustavo Farah foi o mais rápido, ficando com a pole da subcategoria já que ninguém passou para o top 10.

Na Sport, Diogo Ferrão foi o mais rápido, com o português e mais três avançando para a briga da pole: Leandro Martins, Peter Ferter e Raijan Mascarello.

E, na geral, Chris Hahn foi o mais rápido com 01min54s462, 1s à frente de Thiago Vivacqua, com Marçal Müller em terceiro.

No final, Hahn bateu Müller por menos de 0s1 para ficar com a pole position na disputa do top 10. Vivacqua foi o terceiro, com Giaffone em quarto e Neugebauer em quinto. Sexto colocado, Raijan Mascarello levou a melhor na Sport.

O grid da Carrera Cup volta à pista do Estoril mais uma vez neste sábado para a primeira corrida da etapa. A largada está marcada para 10h40, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o grid de largada da corrida 1 da Carrera Cup no Estoril:

1 – Christian Hahn (Carrera Cup)

2 – Marçal Muller (Carrera Cup)

3 – Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

4 – Franco Giaffone (Carrera Cup)

5 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

6 – Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

7 – Diogo Ferrão (Carrera Cup Sport)

8 – Leandro Martins (Carrera Cup Sport)

9 – Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

10 – Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

11 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

12 – Georgios Frangulis (Carrera Cup Sport)

13 – Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

14 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

15 – Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

16 – Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

17 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

18 – José Maria Marreiros (Carrera Cup Sport)

19 – Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

20 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

21 – Rodrigo Mello (Carrera Cup)

22 – Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

23 – Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

24 – Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

25 – Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

26 – Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

27 – Lucas Salles (Carrera Cup)

28 – Gustavo Zanon (Carrera Cup Rookie)

29 – Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

30 – Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)

31 – Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

32 – Piero Cifali (Carrera Cup Rookie)

33 – Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

