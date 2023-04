AO VIVO: Veja as corridas de sábado da Porsche Cup no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Após duas classificações emocionantes pela manhã, o grid da Porsche Cup Brasil volta à pista do Velocitta na tarde deste sábado para as corridas que abrem a segunda etapa da temporada 2023.

A Porsche Cup visita novamente o circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, em um fim de semana muito movimentado. Na sexta-feira, a chuva comprometeu o tempo de pista dos pilotos, que foram para a classificação deste sábado quase que às cegas.

Na Carrera Cup, Nicolas Costa garantiu a segunda pole position da temporada, um resultado que surpreendeu o piloto do carro #999, já que ele nunca havia andado no Velocitta antes, além do desafio acrescido do lastro de sucesso de 50kg.

Já na Sprint Challenge, um resultado histórico. Em apenas sua segunda participação na categoria, Antonella Bassani superou os rivais para tornar-se a primeira mulher a conquistar uma pole position na Porsche Cup.

No Motorsport.com e na Motorsport.tv você acompanha a cobertura completa de uma das principais categorias do automobilismo nacional, com transmissão de classificações e corridas.

Acompanhe ao vivo as corridas de sábado da Porsche Cup no Velocitta:

