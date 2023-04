Porsche: Müller vence corrida 1 da Carrera Cup no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

A tarde de sábado da Porsche Cup Brasil no Velocitta começou com uma prova movimentada da Carrera Cup, válida pela segunda etapa da temporada 2023. Mas Marçal Müller conseguiu se livrar dessas disputas ainda na primeira volta para vencer com folga, tendo Werner Neugebauer e Nicolas Costa no top 3.

Müller foi o vencedor geral. Entre os pilotos da Carrera Sport, foi Lucas Salles quem levou a melhor. Já na Carrera Rookie, o triunfo foi de Gustavo Farah.

Na largada, Costa conseguiu segurar a investida de Müller, mas o piloto do #999 não teve o mesmo sucesso na segunda curva, perdendo posição ainda para Neugebauer antes do fim da primeira volta.

Após os primeiros minutos da prova, com duração total de 25, Müller liderava com 1s6 de vantagem para a briga entre Neugebauer e Costa pela segunda posição, tendo Paludo e Salles completando o top 5. Salles era o líder da Sport, enquanto Sousa era o melhor colocado da Rookie, em 18º.

Aos poucos, Paludo também se aproximou da disputa, criando uma briga entre Costa e Paludo, líder e vice-líder da Carrera Cup, permitindo que Neugebauer abrisse um pouco à frente.

Na marca de 10 minutos, uma confusão no pelotão do meio entre Marcondes, Campos e Sousa levou ao abandono dos três. Lá na frente, Müller abria quase 2s5 para Neugebauer, que tinha 0s5 para Costa, que também tinha 0s5 para Paludo.

Paludo voltou a investir com força pra cima de Costa, protagonizando uma bela disputa pela terceira posição. Isso permitiu que Neugebauer voltasse a abrir uma boa diferença em segundo, conseguindo ainda reduzir a vantagem de Müller na frente, caindo para 1s6 a 10 minutos para o fim.

Outra briga que esquentava era de Feldmann e Frangulis pela sexta posição. Em um dos ataques, Feldmann chegou a ultrapassar, mas escapou da pista, precisando devolver a colocação, conseguindo fazer a manobra na volta seguinte, deixando o piloto da Sport em uma disputa interna da classe contra Pires e Horta.

No final, Marçal Müller precisou apenas controlar o ritmo para garantir a vitória na corrida de sábado da Carrera Cup. Werner Neugebauer e Nicolas Costa completaram o top 3. Na quinta posição, Lucas Salles foi o vencedor da Carrera Sport, enquanto Gustavo Farah levou a melhor na Carrera Rookie, terminando em 15º.

Após o fim do pódio, Müller sorteou o número de posições que serão invertidas no grid do domingo. Ele tirou 6, colocando Alceu Feldmann na pole da segunda corrida.

Confira o resultado final da corrida 1 da Porsche Carrera Cup no Velocitta:

1 - Marçal Müller (Carrera Cup)

2 - Werner Neugebauer (Carrera Cup)

3 - Nicolas Costa (Carrera Cup)

4 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

5 - Lucas Salles (Carrera Sport)

6 - Alceu Feldmann (Carrera Cup)

7 - Georgios Frangulis (Carrera Sport)

8 - Lineu Pires (Carrera Sport)

9 - Francisco Horta (Carrera Sport)

10 - Nelson Monteiro (Carrera Sport)

11 - Raijan Mascarello (Carrera Sport)

12 - Franco Giaffone (Carrera Sport)

13 - Rodrigo Mello (Carrera Cup)

14 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Sport)

15 - Gustavo Farah (Carrera Rookie)

16 - Peter Ferter (Carrera Sport)

17 - João Barbosa (Carrera Rookie)

18 - Edu Guedes (Carrera Rookie)

19 - Eduardo Menossi (Carrera Sport)

20 - Ricardo Fontanari (Carrera Sport)

21 - Nasser Aboultaif (Carrera Rookie)

22 - Piero Cifali (Carrera Rookie)

23 - Ayman Darwich (Carrera Sport)

24 - Paulo Sousa (Carrera Rookie)

25 - Bruno Campos (Carrera Rookie)

26 - Nelson Marcondes (Carrera Sport)

