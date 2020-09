Porsche Cup: Neugebauer encara inédita rodada tripla em Interlagos

Duas semanas após ter estreado com pole e vitória na Porsche Cup Endurance, Werner Neugebauer vai acelerar na terceira etapa do campeonato Sprint do Porsche Carrera Cup, desta vez em Interlagos. O piloto da Shell é o quarto colocado no campeonato com 48 pontos e tem como objetivo fazer três boas corridas neste formato inédito da categoria.

“Vai ser um final de semana bem agitado com três provas. Serão duas classificações e uma prova na sexta-feira, enquanto que no sábado teremos mais duas corridas. A previsão do tempo é de temperatura bem alta, a expectativa é de que a pista esteja até mais quente do que aconteceu no Velocitta quando vencemos no Endurance, então é preciso cuidar bem do equipamento para estarmos competitivos em todas as provas”, diz Werner.

Campeão do Porsche Carrera Cup Sprint em 2018 e no Overall em 2019, Neugebauer acumula 10 vitórias, 20 pódios e cinco poles na categoria. O campeonato Sprint tem 13 provas previstas para este ano, sendo que as quatro primeiras corridas já foram disputadas. Todos os pilotos descartam os dois piores resultados, portanto serão levados em conta os 11 melhores para definir quem fica com o título de 2020.

“Podemos considerar essa uma das etapas mais importantes do ano por conta das três corridas. Quero começar bem os treinos na sexta-feira para encontrarmos um bom ajuste para o nosso carro”, disse Neugebauer.

