A pandemia mexeu drasticamente com os calendários das grandes categorias no Brasil e no mundo e com a Porsche Cup Brasil não foi diferente. Para ajustar as corridas com o período de grande paralisação no esporte, rodadas triplas foram introduzidas e os pilotos ganharam uma corrida a mais em 2020.

Leia também: Porsche Cup inaugura fase das rodadas triplas no campeonato de Sprint

Após a primeira rodada da Endurance há duas semanas, a Sprint volta com a primeira rodada tripla, em Interlagos. Miguel Paludo e Marco Billi colocam suas lideranças em jogo na Carrera Cup e GT3 Cup, respectivamente.

A programação prevê dois treinos de classificação e as corridas 1 na sexta-feira. No sábado, a rodada será completada com as duas corridas dos campeonatos. Você confere tudo ao vivo no Motorsport.com.

Sexta-feira, 2 de outubro

9h30 – 10h30 – Treino livre 1 – GT3 Cup

10h40 – 11h40 – Treino livre 2 – Carrera Cup

13h10 – 13h25 – Quali 1 – GT3 Cup

13h35 – 13h50 – Quali 1 – Carrera Cup

14h – 14h15 – Quali 2 – GT3 Cup

14h25 – 14h40 – Quali 2 – Carrera Cup

16h05 – 16h33 – Corrida 1 – GT3 Cup

17h13 – 17h41 – Corrida 1 – Carrera Cup

Sábado, 3 de outubro

10h – 10h28 – Corrida 2 – GT3 Cup

11h03 – 11h31 – Corrida 2 – Carrera Cup

14h – 14h28 – Corrida 3 – GT3 Cup

15h03 – 15h31 – Corrida 3 – Carrera Cup

