Porsche Cup: Feldmann revela estratégia para disputa do título: “Tenho que marcar o Paludo”

A Porsche Cup retoma suas atividades neste final de semana, com a rodada tripla da Sprint, no autódromo de Interlagos, válida pela terceira etapa do campeonato.

Alceu Feldmann, vice-líder do campeonato com 70 pontos, seis a menos que o líder Miguel Paludo, falou com exclusividade ao Motorsport.com, em Interlagos, sobre a estratégia na busca pelo título.

“As primeiras corridas eu tinha uma estratégia de me colocar entre os líderes, agora já estamos na terceira etapa e eu estou entre os primeiros. Então, agora você sabe quem marcar, tenho que marcar o Paludo e o Lico, que está vindo um pouco atrás de mim em terceiro. A estratégia era de chegar no ponto de acontecer isso. Até agora deu tudo certo.”

Feldmann também falou sobre os desafios de participar de três provas em um único final de semana.

“Se não fosse etapa tripla, teríamos uma corrida a menos no campeonato então o que aconteceu até agora fica menos importante porque a partir de agora tem muita coisa por vir.”

“A etapa tripla vai ser desgastante, você tem uma temperatura de 37 graus e a grande preocupação é o preparo físico. Estamos preparados e vamos ver o que acontece, o calor é pra todo mundo.”

Catarinense radicado em Curitiba, Alceu Feldmann falou sobre um fato interessante: por causa da pandemia, todas as provas de Sprint foram disputadas em Interlagos.

“Eu queria muito uma corrida em Curitiba. Por causa da pandemia e pela categoria ficar em São Paulo tudo acaba acontecendo aqui, mas eu gostaria de uma corrida em Curitiba, na nossa cidade, com nossa torcida.”

A rodada tripla da Porsche Cup tem início nesta sexta-feira (02), com as provas 1 da Carrera e GT3 Cup. O Motorsport.com transmite as corridas ao vivo, a partir das 16h, diretamente do autódromo de Interlagos.

