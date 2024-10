Antonella Bassani chega à decisão da temporada de 2024 da Porsche Sprint Challenge na preliminar da Fórmula 1 com o objetivo de ver a história da temporada passada se repetir. Em segundo no campeonato, a piloto Mobil™ quer repetir o ano de 2023 e conquistar o bicampeonato na etapa de gala dos carros de competição mais produzidos do planeta.

Apenas quatro pontos, sem considerar os descartes dos dois piores resultados, separam Antonella do líder Miguel Mariotti e uma boa apresentação diante do público da Fórmula 1 em Interlagos pode significar o segundo título seguido para a catarinense nos 911 GT3 Cup 991.2.

A preliminar da Fórmula 1 prevê um formato de etapa diferente do já consagrado pela Porsche Cup. Apenas uma sessão de treino livre para entender as diferenças no asfalto do palco que mais vezes recebeu a categoria, que foi completamente recapeado para a principal categoria do automobilismo mundial.

Na sequência, um classificatório em que a catarinense precisará marcar duas voltas rápidas, uma para o grid de sábado e outra para o de domingo.

“Muito feliz de estar disputando mais um título da Porsche Cup e principalmente por poder fazer isto na frente do público da Fórmula 1. Este ano chego em uma situação um pouco mais complicada que no ano passado, mas tudo pode acontecer em uma corrida. A preparação tem sido muito intensa no que é possível para chegar bem e disputar o título na pista".

"Desde já eu agradeço aos patrocinadores que estiveram comigo ao longo do ano. Foi um ano muito competitivo, mesmo vencendo quatro corridas, chego em Interlagos na segunda posição e isso é um sinal de quão disputado foi o ano. Vamos com foco total para disputar o título".

