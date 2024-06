A Mobil terá uma dupla 100% feminina na abertura da temporada 2024 do Porsche Endurance Challenge, que será disputada no Autódromo Fernanda Pires da Silva, conhecido popularmente como Autódromo do Estoril, a 31 km da capital Lisboa.

A catarinense Antonella Bassani, de 18 anos, atual campeã de sprint – as corridas curtas – na categoria Challenge, vai liderar a parceria com a paulista Letícia Bufoni, de 31 anos, que começou na Porsche Cup na categoria Sprint Trophy em 2024.

A iniciativa que fez as duas pilotos dividirem o Porsche #72 da Challenge no campeonato de corridas de longa duração partiu da marca Mobil™, que patrocina ambas na categoria. A intenção desta participação é auxiliar no desenvolvimento de Letícia Bufoni no automobilismo.

Um dos maiores nomes da história do skate, a atleta olímpica em Tóquio-2020 vem em franca evolução em sua primeira temporada na Porsche Cup. Ela é a sétima colocada no campeonato, com 24 pontos, e subiu ao pódio na última etapa, em Interlagos, com o quarto lugar na prova na manhã de domingo.

Além disso, Antonella tem feito a função de coach para Letícia Bufoni. A jovem catarinense tem tentado ajudar a novata a melhorar seu desempenho. Desde a primeira etapa, é a campeã da Challenge em 2023 que fala no rádio com a companheira de patrocinador ao longo das corridas. E elas também estão entrosadas fora das pistas, em um trabalho árduo para ambientar rapidamente a skatista.

Contudo, o desafio de Letícia Bufoni será ainda maior em Portugal, já que as provas da Sprint Trophy têm 20 minutos de duração. Será a primeira vez que ela ficará dentro do carro em uma corrida mais longa. Só o primeiro stint da prova, até a primeira troca de pilotos, já terá uma duração maior que os eventos da categoria de Bufoni. Por isso, o contato entre Antonella e ela será ainda mais essencial na pista do Estoril.

"Muito feliz em poder participar pela primeira vez da temporada completa da Endurance, ainda mais ao lado da Leticia Bufoni. É um estilo de corrida completamente diferente das provas de Sprint e vai ser muito bom poder competir ao lado dela e ajudar no desenvolvimento da Leticia como piloto", disse a atual campeã da Challenge.

“Estou muito contente em correr com a Antonella e disputar provas fora do Brasil”, comentou a skatista.

A temporada 2024 marca o campeonato mais internacional da história do Porsche Endurance Challenge. A abertura da temporada acontece em Portugal, passando pela Argentina e encerrando a jornada em Interlagos. A primeira etapa do campeonato de longa distância da categoria será disputada no sábado, dia 22 de junho, com uma prova de 300 quilômetros ou 2h30min de duração máxima no traçado de 4.182 metros e 13 curvas.

