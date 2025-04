O antigo chefe de equipe da Racing Bulls - na época em que ainda se chamava AlphaTauri na Fórmula 1, Franz Tost, não poupou palavras para elogiar Yuki Tsunoda e 'detonar' Liam Lawson na mais recente troca de pilotos entre a Red Bull e a escuderia satélite. Para ele, que trabalhou com os dois em 2023, o neozelandês não seria mais rápido que o japonês "nem em 100 anos".

A experiência de Tsunoda no guarda-chuva do time de Milton Keynes e na categoria em geral foram pontos que fizeram com que alguns torcedores e pessoas do paddock acreditassem que ele ocuparia o lugar de Sergio Pérez, quando o mexicano foi dispensado. A opção por Lawson gerou muita discussão e, no fim, não durou nem duas corridas em 2025.

Questionado pela Austrian TV sobre quem colocaria no cockpit da Red Bull, Tost foi enfático. "Tsunoda desde o início. Já disse isso e deixei claro no ano passado: Yuki é muito mais rápido que Lawson", disse. "Você poderia dar 100 anos a Lawson, e ele ainda não seria tão rápido quanto Yuki", continuou, acrescentando ainda que o neozelandês "é muito lento".

Para o antigo chefe da Racing Bulls, o grande ponto em que Tsunoda deveria amadurecer é no emocional, aspecto que o marcou no começo de carreira, quando perdia a paciência no rádio da equipe. "Talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais eles não o escolheram em vez de Lawson em primeiro lugar", teorizou, mas reforçando que, em ritmo puro, o japonês seria um "dos melhores" da F1.

Lawson corre agora pela Racing Bulls, equipe satélite da Red Bull.

"Se ele puder agora traduzir isso em consistência, ter um bom desempenho nas corridas e manter suas emoções mais ou menos sob controle, então será uma temporada muito, muito boa para a Red Bull Racing e para Yuki", concluiu Tost.

Tsunoda teve um desempenho satisfatório em sua primeira sessão oficial como um piloto da Red Bull, o TL1 do GP do Japão de 2025. Naquele treino, o japonês terminou na sexta colocação, somente um décimo atrás de Max Verstappen. Para efeito de comparação, Lawson concluiu o TL1 da Austrália - sua estreia na equipe, em 16º, a oito décimos do holandês.

