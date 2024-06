A Equipe Farben apostou na continuidade do trabalho da dupla Marçal Muller e Enzo Elias como trunfo para a busca do título da Porsche Endurance Challenge, campeonato de corridas longas da Porsche Cup.

Reeditando a dupla que dividiu o bólido #544 da marca oficial de tinta automotiva da categoria em 2023, Muller e Elias começam em Portugal, na volta da categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta ao velho continente pela primeira vez desde 2019.

Com dois pilotos com história vencedora dentro da categoria, a Equipe Farben quer garantir em 2024 o título que escapou por 1 ponto em 2023.

Titular do carro #544 na temporada, Muller já coleciona três dois títulos na Porsche Cup e busca sua primeira conquista no certame de corridas longas. A vencedora carreira de Muller na Cup, que atingiu a marca centenária de corridas na categoria durante a etapa de Interlagos e também registra 16 poles e 16 vitórias.

Mais jovem campeão de Porsche no mundo, Enzo Elias defendeu as cores da Farben no campeonato de Sprint em 2022 quando se sagrou campeão na primeira temporada dos 911 GT3 Cup geração 992 no continente. O brasiliense, é o segundo na lista de títulos conquistados na Porsche Cup (8), sendo quatro deles na Endurance Challenge, em impressionantes 78 corridas disputadas no geral. Enzo também soma 15 pole positions e 17 vitórias em sua carreira na categoria.

No campeonato de Endurance mais internacional da história da categoria, a dupla que representa a marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup Brasil começa sua jornada em Portugal, passando por Termas de Río Hondo e encerrando o campeonato com a tradicional prova de 500km em Interlagos.

"As expectativas são das melhores", disse Müller. "Ano passado a dupla foi muito consistente e brigamos pelo campeonato até a última volta, acabamos perdendo por um detalhe em Interlagos. Objetivo é começar essa temporada forte para chegar novamente na última prova do ano na disputa pelo campeonato".

"Feliz por estar em mais uma temporada representando as cores da Farben na Porsche Cup Brasil", disse Elias. "É uma marca que sempre apoiou muito a categoria e também me apoiou durante minha carreira na Porsche, então é uma honra poder representar as cores deles. Vamos para o segundo ano dividindo o carro com o Marçal Muller, ano passado tivemos uma temporada muito sólida e o objetivo é repetir o bom desempenho do ano passado para brigar novamente pelo título das corridas longas".

"Depois de alguns anos a Porsche Cup volta para um palco muito especial para mim, o Autódromo do Estoril, a primeira pista da Europa que eu pude disputar uma corrida. Foi uma etapa perfeita na primeira passagem por lá, com liderança em todos os treinos, pole e vitória com a melhor volta".

A primeira etapa tem treinos opcionais previstos para quinta-feira, com treinos livres e classificação na sexta. No sábado o #544 alinha para a prova de 300km ou 02:30h de duração. A Motorsport.tv Brasil transmite toda a ação da etapa.

Granado revela BASTIDOR do CAOS pós MÁRQUEZ na Ducati /MARTÍN na Aprilia: Eric diz TUDO de '24/MotoE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #15, com Eric Granado falando sobre Márquez e MotoE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!