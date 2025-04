Neste fim de semana, Gustavo Zanon chega a Interlagos para disputar a terceira etapa da Porsche Cup Brasil, na classe Carrera Sport, após um início de temporada marcado por muitos aprendizados e uma significativa adaptação ao carro nas duas primeiras rodadas.

O piloto rio-pretense conquistou seu primeiro pódio do ano na classe Carrera Sport na etapa passada, no autódromo do Velocitta, após intensas disputas dentro do top 10 e uma performance bastante positiva. Agora, o foco se volta para somar mais pontos e seguir em evolução no campeonato.

O tradicional traçado paulista, com seus 4.309 metros de extensão, é o cenário ideal para a celebração dos 20 anos da Porsche Cup Brasil. Por ser uma das pistas mais conhecidas pelos pilotos do grid, Interlagos exige um acerto mais refinado no carro, devido à combinação de longas retas com curvas de alta e baixa velocidade — características que contrastam com as das etapas anteriores.

Além disso, esta etapa promete disputas ainda mais acirradas e emocionantes com a novidade do sistema Push to Pass, um sistema que ativa uma potência extra no carro, exclusivo para a categoria brasileira.

“Estou muito feliz em ir para Interlagos mais uma vez. É um circuito que gosto muito e ainda mais com a novidade do Push to Pass, que promete deixar as disputas ainda mais acirradas e interessantes, nossas expectativas ficam ainda mais positivas.”

Na classe Carrera Sport, a programação do fim de semana terá transmissão ao vivo pelo Motorsport.com. As atividades começam na sexta-feira (25) com os treinos livres. No sábado (26), acontecem a classificação e a primeira corrida. A segunda prova está marcada para o domingo (27), às 12h10.

