A Porsche Cup Brasil possui um grid com pessoas em diversas fases da vida, incluindo uma jovem pilota que, logo de cara, obteve grande sucesso na categoria. Em sua temporada de estreia, a catarinense Antonella Bassani já saiu com o título da classe Sprint Challenge. Mas, para a jovem pilota, o automobilismo não é o único desafio de sua vida no momento.

Com apenas 17 anos, Antonella precisa conciliar sua rotina corrida no mundo do automobilismo com os estudos, para concluir o Ensino Médio. E após se mudar do interior de Santa Catarina para São Paulo no começo deste ano, sua rotina se intensificou ainda mais.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock da etapa de abertura da temporada 2024, em Goiânia, Antonella falou sobre seu dia-a-dia, e como lida com a necessidade de cumprir com suas tarefas escolares enquanto está no autódromo.

“Ontem a escola pediu para eu mandar uma atividade que eu tinha para fazer. Me mudei para São Paulo neste ano, entro 7h15 e saio 17h05 todos os dias. Chego em casa 17h45, 18h eu tenho personal, depois tenho aulas de inglês e francês”.

“Então é sempre uma loucura. Entre os treinos eu faço as coisas da escola. Estou no primeiro ano do ensino médio e preciso ter um futuro escolar, e é o único problema que tenho que conciliar. Acho que, em final de semana de corrida, acho que minha rotina é mais tranquila”.

Quando questionada se sobrava tempo para descansar e viver a vida esperada de uma adolescente, Antonella brincou: “Sobra meu tempo de dormir. 21h30 eu estou dormindo”.

Mas, para sua sorte, ela e sua família encontraram uma escola que entende sua situação e que colabora, em vez de se tornar uma barreira na carreira de Antonella no automobilismo.

“A escola tem sido bem tranquila comigo, me dão um super apoio e é isso que vou buscar para o resto do ano”.

