Porsche Cup: Müller lidera treino livre da Carrera no Estoril

A Porsche Cup Brasil segue em terras portuguesas e, nesta sexta-feira, abriu oficialmente as atividades da quarta etapa Sprint da temporada 2024. E no treino livre da classe Carrera Cup, Marçal Müller foi o mais rápido, botando mais de 0s4 de vantagem para Chico Horta.

Segundo colocado, Horta foi o melhor entre os pilotos da subclasse Sport, enquanto Bruno Campos levou a melhor entre os da Rookie, em oitavo.

Após uma etapa Endurance movimentada, os pilotos titulares da Porsche voltam a correr sozinhos, abrindo a segunda metade do campeonato de provas de curta duração.

E em uma sessão de treino livre de 50 minutos na pista do Estoril, Marçal Müller foi o mais rápido com um tempo de 01min39s610, mais de quatro décimos à frente de Chico Horta, segundo colocado e melhor entre os pilotos da Sport.

Miguel Paludo foi o terceiro, à frente de Lineu Pires, com Werner Neugebauer, vencedor da prova do último sábado ao lado de Rubens Barrichello, completando o top 5. Bruno Campos foi o melhor entre o pessoal da Rookie, ocupando a oitava posição.

O grid da Porsche Cup volta à pista do Estoril no sábado. A partir das 06h acontece a classificação das classes Carrera Cup e Sprint Challenge, enquanto às 10h teremos as primeiras corridas do fim de semana das classes. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

Confira o resultado final do TL1 da Carrera Cup no Estoril:

1 - Marçal Muller (Carrera Cup)

2 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

3 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

4 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

5 - Werner Neugebauer (Carrera Cup)

6 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

7 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

8 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

9 - Rodrigo Mello (Carrera Cup)

10 - Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

11 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

12 - Lucas Salles (Carrera Cup)

13 - Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)

14 - Georgios Frangulis (Carrera Cup Sport)

15 - Christian Hahn (Carrera Cup)

16 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

17 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

18 - Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

19 - Alceu Feldmann (Carrera Cup)

20 - Diogo Ferrão (Carrera Cup Sport)

21 - Pedro Aguiar (Carrera Cup)

22 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

23 - Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

24 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Rookie)

25 - Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

26 - Leandro Martins (Carrera Cup Sport)

27 - José Maria Marreiros (Carrera Cup Sport)

28 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

29 - Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

30 - Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

31 - Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

32 - Piero Cifali (Carrera Cup Rookie)

