Porsche Esports Brasil lança temporada 4, com direito a endurance

Carregar reprodutor de áudio

No próximo dia 4 de outubro, será dada a largada para a fase classificatória da Porsche Esports Brasil 2022, o principal e mais completo programa de automobilismo virtual do País, em que os pilotos competem em simuladores avançados que reproduzem fielmente as condições de pista e o comportamento dos carros em circuitos por todo o mundo.

Organizado pela Porsche Brasil em conjunto com o parceiro operacional IRB Esports, o programa chega ao seu quarto ano de vida e deverá envolver nessa etapa inicial, de 04 e 12 de outubro, cerca de 500 pilotos especialistas em automobilismo virtual na disputa pelas 50 vagas do campeonato oficial.

O editor recomenda: Porsche Endurance na Argentina tem abertura emocionante e vitória de Feldmann/Salas

Na fase classificatória, que será aberta e gratuita, os participantes vão provar sua habilidade no circuito virtual de Watkins Glen, nos Estados Unidos. O modelo utilizado por todos os competidores será o Porsche 911 GT3 Cup “992”. É o mesmo carro usado no Porsche TAG Heuer Esports Supercup, o Campeonato Mundial Virtual da marca, que corre na plataforma iRacing com a versão mais moderna dos bólidos da Porsche Mobil One Supercup em atividade nas preliminares da F1 na Europa e da Porsche Cup C6 Bank Mastercard nas pistas do Brasil.

O campeonato de 7 etapas envolvendo apenas os 50 melhores pilotos do País terá início no dia 18 de outubro no circuito virtual de Spa-Francorchamps e incluirá algumas das principais pistas do mundo, terminando no dia 05 de dezembro em Interlagos. Veja o calendário abaixo.

A Porsche Esports Brasil chega a 2022 com um histórico crescente de audiência entre o público gamer e do automobilismo tradicional: em 2020 foram 4,5 milhões de pessoas impactadas e audiência média de 7,5 mil pessoas por corrida. Já em 2021, o número de pessoas impactadas chegou a 5,25 milhões e uma audiência média superior a 54 mil pessoas por corrida.

A transmissão do campeonato virtual apresenta uma grande novidade para 2022: campeão da Fórmula Indy e vencedor da Indy 500, o piloto brasileiro Tony Kanaan será streamer e comentarista de todas as corridas ao vivo no seu canal na Twitch. Além dele, o campeonato será transmitido pelos já tradicionais canais da Porsche Esports Brasil na Twitch, pelo canal da Porsche Cup Brasil no YouTube e pelo canal do parceiro operacional IRB Esports, também no YouTube.

Dos simuladores para o asfalto

A Porsche Esports é o primeiro programa de automobilismo virtual no Brasil a gerar pilotos para o automobilismo tradicional. Depois de conquistar o primeiro dos seus três títulos da Porsche Esports Carrera Cup, em 2019, o catarinense Jeff Giassi ganhou também uma experiência inédita para testar um carro real de competição na Porsche Cup Brasil. Em 2020, o então único brasileiro no seleto grid da Porsche TAG Heuer Esports Supercup foi convidado para integrar uma tripulação na etapa final da Porsche Endurance Series em Interlagos. Em seu primeiro contato em competição com os carros reais, Giassi fez a pole-position e subiu ao pódio dos 500km em Interlagos na sua categoria. Já em 2021, disputando seu primeiro campeonato completo junto do piloto Enzo Elias, dominou a Porsche Endurance Series e foi campeão Geral, da classe Sport e da classe Trophy.

“Tudo o que aprendemos na corrida virtual, podemos levar para a competição no asfalto, porque são mundos muito parecidos”, comenta Giassi, que graças ao seu desempenho foi convidado a ingressar no time oficial de pilotos instrutores da Porsche Brasil e a participar do desenvolvimento dos modelos da marca no simulador iRacing. “Os carros são escaneados a laser e configurados para proporcionar uma experiência de competições real. É uma imersão total na corrida que envolve a parte auditiva e o campo de visão, garantindo uma experiência bastante real para os pilotos”, explica Giassi, acrescentando que o nível dos competidores nesse campeonato brasileiro é altíssimo. O catarinense hoje é integrante do Team Redline, um dos mais tradicionais do mundo no automobilismo virtual, e tem como companheiro o campeão mundial de F1 Max Verstappen, a quem inclusive recorreu trocando dados de telemetria quando competiu pela primeira vez em Interlagos.

Seu objetivo, a exemplo de seu sucesso na competição virtual, é poder disputar a temporada real da Carrera Cup no Brasil e um dia correr também a Porsche Mobil One Supercup.

O piloto brasileiro Tony Kanaan, campeão da Fórmula Indy em 2004, da Indy 500 em 2013 e 24h de Daytona em 2015, fará o sentido inverso da experiência de Giassi em competições esportivas. Ele trará todo seu repertório acelerando motores a combustão para as provas virtuais da Porsche Esports Brasil deste ano e será também o streamer e comentarista oficial da temporada por meio de seu canal na plataforma Twitch.

“A experiência virtual organizada pela Porsche é inédita no mundo, a ponto de revelar um talento como o Jeff Giassi, que está mandando muito bem na competição real. Eu adoro participar desse tipo de prova, em que os simuladores ajudam o piloto a correr na competição real, principalmente para poder conhecer bem as pistas, pois a física está cada vez melhor e os gráficos idênticos”, comenta Tony Kanaan.

O formato da competição

A Porsche Esports Brasil conta com duas classes de pilotos (Pro & Pro-Am), além de disputa por equipes. Das 7 etapas, 6 serão no formato “Sprint”, em que são realizadas 2 corridas de 30 minutos, com uma Top 15 invertida na segunda prova. Uma etapa “Endurance” conta com uma corrida de 3 horas, disputada em duplas, com convidados nacionais e internacionais.

Os 50 pilotos são divididos em 20 participantes da categoria “Pro” e 30 “Pro-Am” conforme critérios estabelecidos pela organização.

Há ainda um novo campeonato por equipes, em que cada time concorre com até dois carros, com pontuação à parte. O resultado dos anos anteriores demonstrou a altíssima competitividade esperada para a quarta edição, neste ano, do campeonato oficial da Porsche Brasil em automobilismo virtual.

Premiações

Em 2022 a Porsche Esports Brasil oferece aos seus competidores o equivalente a R$ 50 mil em prêmios. O campeão geral e vice terão ainda a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, em uma iniciativa para gerar novos talentos para o automobilismo nacional.

Além dos testes, a Porsche Esports premiará os pilotos melhores colocados das categorias Pro & Pro-Am com créditos em equipamentos profissionais de simulação, em contribuição com o desenvolvimento pessoal e fomento ao automobilismo virtual brasileiro.

Por fim, uma atuação de destaque no Porsche Esports Brasil poderá valer uma indicação exclusiva para competir na Porsche TAG Heuer Esports Supercup Contender Series de 2023. O evento é a porta de entrada oficial para o campeonato mundial da marca e que reúne os melhores pilotos virtuais do mundo.

Como participar e acompanhar as provas e informações do campeonato

A Porsche Esports Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil e parceria técnica com o IRB Esports. Para entrar na disputa do mais completo programa de automobilismo virtual do país, qualquer usuário brasileiro da plataforma iRacing pode participar em busca de uma vaga nos grids. A inscrição é gratuita e realizada pelo site oficial do campeonato: www.PorscheEsports.com.br Os concorrentes serão automaticamente direcionados para as classes Pro ou Pro-Am conforme sua posição de classificação nas seletivas. Assim como nas corridas oficiais do campeonato, o setup durante a seletiva será aberto para que pilotos e equipes encontrem os melhores acertos dos seus carros.

Todas as etapas da Porsche Esports Brasil serão transmitidas ao vivo pelo streaming na Twitch oficial do campeonato (Twitch.tv/PorscheEsportsBrasil), na Twitch de Tony Kanaan (Twitch.tv/TonyKanaan), com espelhamento ao vivo no Youtube da Porsche Cup C6 Bank Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil) e IRB Esports (youtube.com/IRBesports). A narração ficará por conta de Thiago Alves e os comentários por Rodrigo Favoretto. A plataforma em automobilismo virtual tem seus canais dedicados em mídia social: Instagram (@PorscheEsportsBrasil), Twitch (@PorscheEsportsBrasil) e Facebook (Porsche Esports Brasil). E conta com apoio de conteúdo nos perfis oficiais de Instagram @PorscheBrasilOficial e @PorscheCupBrasil .

Calendário

1 | TER 18/OUT 21h | SPA-FRANCORCHAMPS

2 | TER 01/NOV 21h | ÍMOLA

3 | DOM 06/NOV 14h | 3 HORAS DE LE MANS

4 | TER 15/NOV 21h | LE MANS

5 | TER 22/NOV 21h | ROAD AMERICA

6 | TER 29/NOV 21h | MONZA

7 | SEG 05/DEZ 21h | INTERLAGOS

Engenheiro brasileiro ex-Fórmula 1 analisa as possibilidades do GP de Singapura

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: