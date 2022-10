Carregar reprodutor de áudio

A uma etapa do fim do campeonato Sprint da Porsche Cup em 2022, a classe Carrera tem um novo líder: Enzo Elias. O piloto de Brasília foi um destaque do fim de semana, fazendo pódio no sábado e vencendo no domingo para assumir a ponta da Carrera após a aplicação dos descartes.

Olhando para a tabela integral de classificação, Elias está empatado com Marçal Müller, tendo ainda a vantagem no desempate pelo número de vitórias. E, para o piloto, a largada foi um ponto crucial para a vitória deste domingo.

“De fato foi uma largada muito boa, acho que foi decisiva para a vitória. Eu sabia que tinha um ritmo forte para a prova, eu sabia que poderia imprimir um bom ritmo mesmo estando pesado”.

“Eu acho que hoje já estava com o lastro do líder, 50 quilos. Então eu fiquei muito feliz com a velocidade que eu tive durante toda a prova. No final, foi mais administrar, tentando olhar o mínimo no retrovisor”.

Mas, se Enzo não olhou muito para o retrovisor na corrida, ele certamente olhou bastante para a situação do campeonato, que o permitiu assumir a liderança da Carrera ainda no sábado com os descartes. E o piloto já começa a pensar também em Interlagos, que sediará a final da Sprint em novembro, junto do GP de São Paulo da Fórmula 1.

“Com certeza eu olhei para o campeonato o fim de semana inteiro, e é muito bom o cenário. Com certeza vou olhar para Interlagos. É claro que sempre vou buscar o melhor resultado possível porque sou competidor, quero ganhar”.

“Mas vamos começar a montar a estratégia, e vai depender muito do cenário, o que acontecer a partir do classificatório. Vai depender um pouco disso para definir o modo, agressivo ou conservador.

Mas Enzo não vê como pressão o fato de chegar em Interlagos à frente no campeonato, correndo na frente de 100 mil pessoas: “Não sei se é pressão, mas dá um ânimo diferente. Não encaro o público como pressão, eu vejo como incentivo, então estou bem animado para ver a arquibancada cheia”.

