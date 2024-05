A candidatura da Tailândia para entrar no calendário da Fórmula 1 no futuro ganhou mais força no último fim de semana, com o primeiro-ministro do país, Srettha Thavisin, marcando presença no GP da Emilia Romagna.

Como parte de uma visita oficial à Itália, Thaivisin esteve em Ímola para reuniões com o CEO Stefano Domenicali e outros nomes importantes do esporte. O GP da Tailândia tem envolvimento direto do governo do país mas, segundo apurado, Thavisin também conversa com a Red Bull para integrar o pacote.

O objetivo é de realizar uma corrida de rua na capital Bangkok, com a expectativa de entrada no calendário em 2027 ou 2028. Em um post nas redes sociais, ele falou sobre como o GP ajudaria na exposição internacional do país.

"Em meio à intenção do Governo Tailandês em trazer a F1 para a Tailândia em um futuro próximo, visitei o Autódromo Enzo e Dino Ferrari e tive negociações com os executivos do Grupo Fórmula 1. Isso casa com nossa política de colocar a Tailândia no radar global de eventos e atividades internacionais".

A candidatura da Tailândia casa ainda com uma mudança no foco da categoria, que mira expandir sua presença na Ásia. Domenicali está animado com a ideia de uma prova em Bangkok, tendo visitado o país em abril.

O que fica claro, porém, é que a chegada de corridas como a da Tailândia pode levar à retirada de provas clássicas do calendário, com o futuro de Ímola em xeque no momento.

Em reunião recente com analistas de Wall Street, Domenicali disse que há pouco desejo da parte da F1 em expandir o calendário em número de corridas - mas, em entrevista recente a um jornal italiano, ele ainda afirmou que a categoria deverá tomar decisões difíceis sobre o futuro.

"Estamos vendo muito interesse de vários países pela F1 e, obviamente, isso representa uma oportunidade de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, isso nos obriga a fazer decisões quanto ao calendário".

