Celio Brasil conquistou neste domingo (30) o primeiro lugar no pódio na etapa sprint da Porsche Cup, no autódromo do Estoril em Portugal. Estreante nesta pista, Célio demonstrou toda sua facilidade em aprender novos traçados, e também toda sua velocidade.

No sábado (29), Celio partiu da quarta posição do grid, porém, poucos minutos após a largada, já era o líder da corrida. Porém, faltando 11 minutos para o final da prova, devido a um furo de pneu, foi necessária uma parada no box, fazendo com que ele perdesse várias posições, concluindo a corrida na 15ª posição.

Já no domingo (30), em uma corrida impecável, escalando 14 posições, Brasil recebeu a bandeirada na segunda posição, e após punição do carro #23, Célio é o vencedor da quinta etapa do campeonato Sprint da Porsche Cup.

"Começamos o final de semana super bem, seguro, apesar das instabilidades meteorológicas, o que limitou os treinos. Consegui aprender o traçado, o carro estava muito bom, mas, infelizmente, na primeira corrida, um furo no pneu nos tirou da disputa da liderança da prova, o que nos fez largar de décimo quinto hoje.

"Nessa segunda corrida fiz uma escalada mantendo a cabeça fria para evitar os acidentes, nas relargadas conquistei muitas posições, e consegui chegar no pódio, e foi bom demais.", disse.

A próxima corrida da categoria acontecerá nos dias 24 e 25 de agosto em Interlagos, São Paulo.

