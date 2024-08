O empresário e piloto blumenauense Cristian Mohr disputa a 5ª etapa da Sprint Challenge da Porsche Cup no autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 24 e 25 de agosto. O calendário de provas da Porsche, maior categoria monomarca da América Latina, é dividido em seis etapas, que neste ano passaram por Goiânia, São Paulo e Estoril, em Portugal.

“Estamos nos encaminhando para a reta final do campeonato, que será em novembro. No ano passado me classifiquei em terceiro lugar, e a expectativa é sempre recuperar e progredir, alcançando novos marcos”, define o piloto.

Mohr compete na modalidade Sprint Challenge, com um Porsche GT3 Cup 991 com 485 cavalos de potência — modalidade é considerada intermediária, tendo acima a Carrera Cup, que utiliza carros da geração 992, e abaixo a Trophy, classe dos iniciantes que não chega a participar de disputas internacionais.

Na mais recente corrida da categoria Sprint Challenge, que aconteceu no autódromo de Estoril, Mohr não concluiu a etapa devido ao acidente durante a quarta volta da primeira prova, quando a roda traseira travou em uma frenagem, causando dano irreparável ao carro para o fim de semana.

