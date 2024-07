A segunda prova do campeonato Sprint da Porsche Cup em Estoril, Portugal, foi disputada na manhã deste domingo e o piloto Wagner Pontes conquistou a vitória na classe Challenge Rookie com a D4U Immigration.

Wagner vem colecionando pódios nesta temporada, com conquistas na Porsche Cup e na Copa HB20, onde é o terceiro colocado no campeonato. O pódio deste domingo foi o terceiro do piloto em Portugal em um intervalo de oito dias.

“Estou muito contente com essa vitória aqui na Challenge Rookie. Nós fizemos uma boa prova e mostramos uma evolução em relação ao pódio da semana passada no Endurance. Essa é minha primeira vitória internacional no automobilismo, então tem sido um dia realmente inesquecível”, diz Pontes, que é CEO da D4U Immigration.

Wagner foi o terceiro colocado no Porsche Endurance no dia 22 deste mês, alcançou o top 5 na prova Sprint de ontem e hoje venceu na Challenge Rookie.

O próximo desafio de Wagner será nos dias 3 e 4 de agosto na Copa HB20. A Porsche Cup retorna nos dias 24 e 25 do mesmo mês.

