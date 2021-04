Etapa de abertura da Porsche Cup em 2021 é novamente adiada

A grave situação da pandemia de Covid-19 em todo território nacional obrigou a Porsche Cup a novamente adiar a etapa de abertura da temporada 2021, que estava marcada para os dias 17 e 18 de abril em Curitiba.

Desde a adoção de medidas mais restritivas em março, a organização da Porsche Cup manteve contatos regulares com autoridades desportivas e sanitárias e administradores de autódromos, sempre com o objetivo de viabilizar a etapa inaugural.

Mas infelizmente o estágio atual da pandemia impossibilitou a manutenção do evento em Curitiba na data inicialmente prevista ou mesmo a realização das corridas em outra pista.

A segurança dos pilotos, patrocinadores, convidados e do estafe da Porsche Cup em ação no evento é prioridade da categoria e desde o ano passado norteia o rígido protocolo sanitário desenvolvido em parceria com as autoridades, regras que foram aplicadas na íntegra inclusive na pré-temporada conduzida em Interlagos no último mês de fevereiro.

Como aconteceu em 2020, a Porsche Cup reafirma seu compromisso de entregar aos torcedores, pilotos e patrocinadores da categoria todas as corridas anunciadas para a temporada 2021. A data de reposição da etapa de Curitiba será anunciada posteriormente.

F1: Nova ORDEM de forças? Veja análise DETALHADA sobre como Mercedes pode PERDER briga para Red Bull

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em quatro ou duas rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.

.