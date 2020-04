O 15º aniversário da Porsche Cup será celebrado em grande estilo nesta quinta-feira, com os principais nomes do automobilismo virtual brasileiro medindo forças com profissionais do esporte a motor. A segunda edição da Corrida das Estrelas teve 41 inscritos e acontecerá amanhã, a partir das 19h. O evento é parte do extenso programa de eSports da marca Porsche em 2020, promovido pela Porsche Cup em conjunto com a Porsche Brasil e realizado pelo IRB eSports na plataforma iRacing.

O vencedor da Corrida das Estrelas será o primeiro representante da Academia Shell Racing em automobilismo virtual. Maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo e fornecedora oficial do combustível premium Shell V-Power Racing para a Porsche Cup desde 2016, a Shell premiará um piloto com contrato de patrocínio até o fim de 2020.

O contemplado terá as mesmas atribuições e obrigações de pilotos oficiais da marca como Ricardo Zonta, Átila Abreu, Gaetano di Mauro, Galid Osman e Gianluca Petecof. Além do uso do layout Shell em seu carro no campeonato Porsche Esports Carrera Cup Brasil e outros eventos de automobilismo virtual, ele terá intercâmbio com os pilotos e experiências com todas equipes integrantes da plataforma Shell no esporte a motor brasileiro.

Para engajar os pilotos regulares da Porsche Cup e aproximar mais ainda o cenário da Corrida das Estrelas à realidade da categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta, os participantes irão competir com os layouts oficiais da temporada 2020.

Serão distribuídos três prêmios além do patrocínio da Shell para o vencedor. O vencedor da prova, o piloto real mais bem classificado e o piloto Porsche Cup titular do layout do carro vencedor ganham uma exclusiva caixa de som Porsche Design 911 Speaker.

O quali está marcado para 18h40 e só terão direito a participar os pilotos inscritos que participarem regularmente do briefing.

O evento terá duas corridas de 30 minutos, com a primeira largada prevista para 19h. Largam os 41 competidores inscritos e os 30 mais bem classificados avançam para a corrida final. A prova decisiva tem a ordem do grid definida pelo resultado da corrida eliminatória e seu vencedor é o grande campeão da segunda edição da Corrida das Estrelas da Porsche Cup.

No ato da inscrição, todos os pilotos informaram se estão elegíveis para o patrocínio da Shell. Caso o vencedor seja um competidor inelegível, este prêmio será automaticamente repassado ao piloto elegível de melhor classificação na segunda bateria.

A Corrida das Estrelas será transmitida ao vivo no Motorsport.com. A narração será de Thiago Alves, com comentários de Wilson Neto, do youtuber BRKsEDU e de Jeff Giassi, piloto campeão da primeira temporada do Porsche Esports Carrera Cup em 2019 e único representante brasileiro no mundial da Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

Confira a lista de inscritos:

Especialistas em esporte a motor

Eloi Khouri*

Enzo Elias*

Felipe Baptista

Felipe Fraga*

Gaetano di Mauro*

Guilherme Salas

JP Mauro*

Lucas Salles*

Marcos Gomes*

Miguel Paludo*

Nonô Figueiredo*

Pedro Aguiar*

Sergio Jimenez*

Especialistas em automobilismo virtual

Adaildo Vieira

Bruno do Carmo

Bruno Rissetto

Caio Vinícius

Cristiano Bohessef

Daniel Machado

Daniel Modolon

Eduardo Borgert

Eric Goldner

Guilherme Carettoni

Gustavo Ariel

Jessé Alves

Kilmany Almeida

Luiz Felipe Tavares

Luizinho Gonzaga

Marcelo Canoff

Marcos Furriel

Neto Nascimento

Renan Azeredo

Rodrigo Baronio

Rodrigo Lepri

Roger Rezende

Sidney Schmitz

Suélio Almeida

Thiago Izequiel

Victor Veloso

Wendel Parra

Willian Candido

*Não elegíveis para o patrocínio da Shell

GALERIA: Confira imagens da primeira etapa da Porsche Cup Brasil em Interlagos