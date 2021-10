Georgios Frangulis volta a 'receber' Gaetano di Mauro para uma etapa da Endurance Series da Porsche XP Private Cup. Companheiros de provas longas desde a temporada passada, ainda pelos carros da GT3 Cup, a dupla parte para a segunda jornada no carro 4.0 pelo certame em 2021.

Depois de subir ao pódio da classe Trophy e bater na trave do top10 geral no primeiro encontro em Interlagos, os pilotos da ORT chegam em Goiânia com boas expectativas.

Ambos tiveram a chance de andar no traçado durante a etapa de Sprint para entender as reações da pista e do carro, já que foi o primeiro encontro da categoria com o autódromo nessa temporada. Georgios conquistou um pódio na corrida de domingo após prova de recuperação.

Em 2020 a dupla subiu ao pódio na pista goiana pela GT3 Sport, conquistando um 4º lugar na classe Sport.

As atividades da segunda rodada da Endurance Series começam na quinta-feira com treinos opcionais. Sexta uma nova bateria de treinos e o quali tomam a pista. Sábado a largada para os 300km está prevista para 13h com transmissão do canal do Motorsport.com no YouTube.

Frangulis disse: “Acabamos de sair de uma etapa complicada em Goiânia, salvamos um pódio em uma corrida bem difícil. Mesmo assim ainda gosto muito da pista, ano passado não ganhamos por conta de um pitstop. Expectativa é boa para a etapa e estou animado para a corrida! Gosto da pista, gosto do evento e da dupla, então vamos com tudo.”

Já di Mauro acrescentou: “Muito animado para a segunda rodada da Endurance Series, mostramos muito ritmo durante a primeira etapa e não conseguimos vencer por alguns detalhes. A categoria andou na última semana por lá e eu tive a chance de dar algumas voltas também. Em 2020 ficamos com o gostinho de que poderíamos vencer, então esse ano vamos em busca disso.”

CRONOGRAMA

Quinta-feira 14 de outubro:

11h - treino opcional 1

13h30 - Treino opcional 2

Sexta-feira 15 de outubro:

10h - treino opcional 3

11h - Treino Livre 1

13h15 - Treino livre 2

15h45 - Quali

Sábado 16 de outubro

13h10 - Corrida (300km ou 2h45)

