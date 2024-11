Mais uma vez Chris Hahn em cima do pódio em Interlagos. Esta cena, que já está virando tradição, encerrou a temporada da Porsche Carrera Cup Brasil. A Corrida Final do campeonato aconteceu nesta quarta-feira e foi marcada por uma disputa pela vitória que começou na largada e só foi ser decidida na última volta.

O piloto da Blau Motorsport largou na segunda colocação e partiu para cima do líder Werner Neugebauer desde a primeira curva. Foram vários ataques ao longo dos 30 minutos de prova, mas Werner conseguiu se defender e venceu. Chris cruzou a linha logo atrás, com um segundo lugar que lhe garantiu o top 3 do campeonato sprint.

"Estou muito feliz com a temporada que eu fiz. Não disputei o campeonato do ano passado, então confesso que voltei um pouco enferrujado nas primeiras corridas. Mas da metade do campeonato para frente a gente conseguiu alcançar um nível de velocidade muito bom. Aqui na etapa final de Interlagos, por exemplo, largamos na primeira e na segunda colocação. Vencemos e conquistamos um segundo lugar. Tudo isso me enche de motivação para voltar no ano que vem já com um ritmo forte e conquistar o campeonato", disse Hahn.

A temporada do campeão da Porsche Endurance Series de 2022 foi recheada de troféus. Ele subiu ao pódio oito vezes ao longo do campeonato. Em três delas - Portugal uma vez e Interlagos duas vezes - foi para ir ao degrau mais alto. Chris e o campeão Marçal Muller foram os únicos a conquistar três vitórias este ano.

"Em corridas, sofremos com alguns incidentes que fogem ao nosso controle. Deixamos de pontuar em provas importantes por conta de incidentes com adversários, como na corrida de Interlagos em que eu fui tirado da pista por um piloto que sequer era concorrente ao título. Isso minou nossas chances. Mas agora nosso objetivo é olhar para o ano que vem e começar o campeonato imprimindo mesmo ritmo que tivemos na segunda metade deste ano. Dos nossos oito pódios, cinco foram conquistados nas últimas seis corridas. Então, agora é celebrar esse momento que estou vivendo e ir para 2025 com ainda mais vontade de ser campeão", finalizou.

