O piloto Jeff Giassi conquistou um excelente resultado em sua estreia na temporada Sprint da Porsche Cup Brasil, terminando em quarto lugar na segunda corrida da 8ª etapa, realizada nesta quarta-feira (13) no Autódromo de Interlagos.

Giassi largou da quinta posição e, após uma disputa acirrada, conseguiu imprimir um ritmo forte, assegurando um lugar no pódio. Esse resultado foi marcante para o piloto do carro #97, que enfrentou um grid altamente competitivo.

Em sua análise pós-corrida, Giassi comentou: “Me esforcei ao máximo e consegui manter um ritmo que me deixou muito contente, mesmo largando com pneus usados. Foi um resultado muito especial, ainda mais considerando que esta foi minha estreia em um grid com pilotos de alto nível.”

Com o fim da temporada Sprint, o próximo desafio de Jeff Giassi será já neste final de semana, na grande final da temporada Endurance, onde disputará uma prova de 500 km, dividindo o carro com o piloto Marcos Regadas.

