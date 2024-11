Nesta quarta-feira Thiago Vivacqua encerrou a temporada 2024 da Porsche Carrera Cup Sprint com um quinto lugar, em Interlagos. O piloto fez uma prova espetacular ao escalar seis posições e garantir um lugar no pódio.

A corrida foi válida pela oitava etapa do campeonato, na primeira prova, disputada em evento conjunto com a Fórmula 1, Vivacqua também subiu ao pódio. A segunda corrida foi adiada pela chuva que assolou o autódromo de Interlagos e disputada nesta quarta-feira.

Mesmo sem competir em duas etapas Thiago Vivacqua encerra a temporada com o quinto lugar na classificação. Em 2024 o piloto apoiado pela NHJ do Brasil, Colortel, GastroService e Kingspan venceu uma prova e subiu seis vezes ao pódio.

Partindo do 11º lugar do grid, Thiago Vivacqua fez ótima largada e era o sétimo colocado no fechamento da primeira volta. Na sequência fez ótima ultrapassagem no “S” do Senna e avançou para sexto.

Na terceira volta o piloto do Porsche #10 era o quinto colocado e já se colocava em posição de pódio. Dois giros mais tarde o safety car foi acionado após batidas de dois concorrentes que estavam no pelotão de trás.

A relargada aconteceu na sexta volta e o piloto começava a pressionar o carro a frente, mas não havia espaço para a manobra. A partir deste momento Thiago Vivacqua seguia próximo ao carro da frente e ambos se aproximavam dos líderes, após vinte e sete minutos de disputa Thiago Vivacqua recebeu a bandeira quadriculada em quinto, garantindo um lugar no pódio.

“Foi uma escalada muito boa, me diverti muito durante a corrida, arrisquei um pouco na largada e conseguir escalar quatro posições na primeira volta. Depois do safety car a condição do carro estava difícil, desde que saí dos boxes o carro não estava alinhado, o volante virava mais para um lado do que para o outro, mas estou feliz em terminar o ano com mais um pódio. Agora vamos para a Endurance em busca de mais um bom resultado".

Neste sábado o piloto retorna ao autódromo de Interlagos para a disputa da etapa final das corridas de longa duração da Porsche Cup. Thiago Vivacqua dividirá o carro com Nicolas Costa e Bruno Campos.

