Há 15 anos sendo realizada em território brasileiro, a Porsche Cup se tornou um sucesso no automobilismo, levando milhares de pessoas aos autódromos do padrão FIA no Brasil para torcer por seus pilotos favoritos.

Desde então, a competição vem evoluindo e inovando no setor e, com a tecnologia se tornando um elemento competitivo em diferentes mercados, não poderia ser diferente em um ambiente em que a velocidade é um fator crucial para o desempenho.

Em sua nova estratégia, a Porsche Cup passa a analisar a telemetria de dados em tempo real na nuvem e oferece insights a partir de informações coletadas dos veículos enquanto eles correm. Os dados são usados para aprimorar a performance dos carros, tomada de decisões durante as corridas e na eficiência da operação, em especial para a manutenção e monitoramento.

A iniciativa, em colaboração com a BlueShift, consultoria especializada em serviços e soluções de Big Data & Analytics, AI Generativa, IoT e RPA; e Microsoft, permite a coleta de informações em tempo real dos veículos, que serão transmitidas para a nuvem Microsoft Azure e armazenadas em um data lake.

Com o uso de insights de dados, os pilotos e suas equipes poderão tomar decisões rápidas e precisas durante as corridas, melhorando a performance dos carros e aumentando as chances de vitória. Além disso, será possível recuperar informações sobre voltas anteriores dos pilotos, permitindo uma análise mais aprofundada e que servirá de base para estratégias durante a corrida atual e para as próximas etapas da competição.

Essa tecnologia já foi testada com sucesso na etapa de julho, em Interlagos, e, em setembro, na Argentina. Na etapa 9 do circuito, que acontece no dia 18 de novembro, a tecnologia já estará em uso. A iniciativa, futuramente, também trará benefícios para o público, que poderá interagir com a organização da corrida e receber informações em tempo real sobre o que está acontecendo na pista e com os pilotos.

Um exemplo de impacto dessa adoção é a coleta e análise rápida de dados como a pressão do pneu. Essas informações podem significar, por exemplo, que o pneu furou. entretanto, tem outros fatores que devem ser levados em consideração para esse diagnóstico e, com os dados em tempo real, os desvios de padrão geram alertas para a equipe de engenheira da Porsche Cup que pode avaliar a real situação e informar ao piloto se ele deve ignorar, diminuir o ritmo, parar e realizar um reparo ou se pode continuar a correndo. Isso pode ser feito sem que o profissional técnico tenha que recorrer à consulta de telas no dashboard do carro.

“Além do desempenho, a segurança do piloto é nossa prioridade. Essa evolução, por meio da tecnologia, nos permite disponibilizar ao time técnico os recursos necessários (e em tempo real) para que eles tomem as decisões adequadas. Isso nos apoia em termos de segurança, eficiência e na elaboração de estratégias durante o circuito”, afirma Dener Pires, CEO da Porsche Cup no Brasil.

A infraestrutura, fornecida como serviço, permitirá que o time interno da Porsche Cup mantenha o controle sobre os dados, atualizando provedores, patches de segurança e contando com recursos nativos da nuvem para o manejo responsável e seguro das informações, prezando pela privacidade e conformidade da operação.

Anteriormente, os dados eram coletados por meio de cabos que eram conectados aos carros para extrair as informações. Esse processo poderia levar até 30 minutos e era necessário que o carro parasse no box para que o processo fosse concluído. Com a adoção da nuvem, os dados estarão disponíveis em tempo real, sem a necessidade de deslocamento de um engenheiro até o local.

Com isso, a equipe técnica também pode antecipar diagnósticos e organizar eventuais filas de manutenção, inclusive antes do carro retornar ao box, como por exemplo, para carros parados na pista.

Para Christiano Faig, vice-presidente de Tecnologia e Soluções da Microsoft Brasil, a Porsche Cup está aprimorando a experiência de toda a cadeia envolvida no automobilismo. “Ao adotar o que chamamos de data-driven, a competição como um todo se beneficia. Desde os pilotos, engenheiros e equipes de operações, até o próprio público, que pode contar com algumas dessas informações enquanto assiste ao evento. Nossa solução foi desenhada em conjunto com o cliente para atender às especificidades de um esporte como esse, onde cada segundo é decisivo”, completa.

Todos os dados de telemetria são coletados em tempo real por meio de um dispositivo (IoT), desenvolvido pela IturanMOB, Braço global de mobilidade da Ituran (Nasdaq – ITRN), autotech global de monitoramento veicular. “Nossos IOTs são conectados à rede lógica do carro por Indução. Com isso, não interferimos na originalidade dos carros da PorscheCUP, assim como nos mais de 2000 IOTs já em uso brasil com proposito de mobilidade e compartilhamento de veículos” Comenta Paulo Henrique Andrade, CEO e Founder da IturaMOB

"A Porsche Cup alcançou um novo patamar ao integrar a tecnologia de telemetria em tempo real na nuvem que viabiliza diagnósticos instantâneos à competição. Em parceria com a Microsoft, a BlueShift tem orgulho de fazer parte desta iniciativa que revoluciona o desempenho dos carros, oferecendo insights cruciais aos pilotos e equipes".

A coleta instantânea de dados, transmitidos de forma segura para o Azure, não apenas aprimora a eficiência operacional, mas também eleva a segurança dos pilotos. Agora, decisões rápidas e precisas podem ser tomadas durante as corridas, destacando o compromisso da Porsche Cup com a inovação e a experiência aprimorada para equipes e espectadores. A adoção dessa tecnologia não apenas acelera a análise de dados, como também representa um marco na evolução do automobilismo no Brasil" afirma Alan Camillo, CTO da BlueShift.

A tecnologia por trás da competição

A Porsche é uma das empresas que está utilizando o recém anunciado Microsoft Fabric, que está em versão preview atualmente. A ferramenta é uma solução de análise completa para empresas que abrange desde a movimentação de dados até a ciência de dados, análise em tempo real e inteligência de negócios. Ele combina Data Factory, Synapse Analytics, Data Explorer e Power BI em uma única experiência unificada na nuvem.

A base do data lakehouse é econômica e otimizada para desempenho de cargas de trabalho e inteligência de negócios, aprendizado de máquina e IA em qualquer escala. Além disso, a solução é uma base para migrar e modernizar soluções de análise existentes, seja em aparelhos de dados ou em data warehouses tradicionais.

No futuro, a Porsche Cup planeja utilizar o sistema de forma ativa, com operação 5G, gerando um tráfego ainda mais rápido para a nuvem e permitindo que eles intercedam em algum comandos do carro, como acionar o modo segurança do automóvel.

