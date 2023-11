A decisão do título Endurance da Porsche Cup Brasil veio de forma dramática nos 500km de Interlagos. Em uma prova movimentada do início ao fim, Miguel Paludo e Alan Hellmeister fizeram uma grande corrida, largando de quinto para vencer e conquistar o título da Carrera Cup.

Beto Gresse / Christian Hahn / Lineu Pires ficaram em segundo, triunfando na Carrera Sport, com Rubens Barrichello e Franco Giaffone completando o top 3. Renan Pizii / Caio Collet / Edu Guedes ficaram com a vitória na Carrera Rookie em 8º. Já na Sprint Challenge, Bruno Bonifácio e Luiz Souza venceram na geral e nas duas subdivisões ao terminarem em 16º.

Müller / Elias largaram melhor para manter a pole, enquanto Salles / Suzuki tiveram que segurar a posição contra Neugebauer / Zonta. Já Ferter / Nunes tinham que se defender dos ataques duros de Paludo / Hellmeister antes mesmo do fim da primeira volta.

Na segunda volta, Suzuki conseguiu uma bela ultrapassagem em cima de Müller na chegada ao Laranjinha para assumir a ponta. Rapidamente, o piloto do carro #70 começou a abrir vantagem. Pouco atrás, Hellmeister também passava Ferter pela quarta posição.

Apesar de uma primeira volta limpa, a confusão começou pouco depois, com o trio de Sousa / Osman / Figueiredo rodando no setor intermediário após um toque de Marcondes / Razia e a dupla Salmen / Martins tomando um toque de Totaro no fim da reta principal. Os dois casos renderam punições de drive through.

Após as 15 voltas iniciais, Suzuki / Salles tinham uma liderança sólida de 6s1 para Hellmeister / Paludo. Müller / Elias vinham em terceiro a 2s4, com Menossi / Boesel / Casagrande e Neugebauer / Zonta completando o top 5. Entre os pilotos da Challenge, a liderança seguia com Leite e Carbone em 25º, seguidos por Brasil / Dirani / Bassani, líderes da Rookie.

Na 20ª volta, de um total de 117, foi aberta a primeira janela obrigatória de paradas da prova. No total, são cinco intervalos de 10 minutos nos quais as duplas e trios são obrigadas a entrarem nos boxes para fazerem a troca de pilotos. Já os pneus ficam a cargo da estratégia de cada um. A partir do momento que estão dentro dos pits, cada parada deve durar 6 minutos.

Logo ao final da janela de paradas, drama para Salles / Suzuki, que começaram a perder ritmo e perder posições rapidamente para os outros pilotos. Salles foi obrigado a voltar aos boxes. Para voltar à corrida, a dupla precisou sair com o carro reserva. Com isso, Paludo / Hellmeister pulou para a ponta com Boesel / Casagrande / Menossi em segundo, liderando na Sport, e Elias / Müller em terceiro.

Enquanto Paludo abria na frente para Boesel, Elias vinha com rendimento menor, permitindo a aproximação rápida de Nunes e Neugebauer, perdendo posições nas voltas seguintes. Outros que tinham problemas eram Fefo e Dudu e Salas e Feldmann, com furos de pneu.

Próximo à volta 50, após o fim da segunda janela de boxes, um susto para Salmen, que passou por cima de um detrito na reta oposta e terminou rodando com um furo de pneu enquanto liderava na Challenge. O piloto conseguiu voltar aos boxes, evitando um SC. Logo na sequência, Zonta passou pelo mesmo problema.

Na volta 50, o SC precisou ser acionado, devido a uma batida de Salmen no primeiro setor após a troca do pneu furado. Isso neutralizou a larga vantagem que Hellmeister / Paludo tinham para Müller / Elias: 12s. Líderes da Carrera Sport, Ferter / Nunes vinham em terceiro, à frente de Horta / Freire e Menossi / Boesel / Casagrande. Moraes / Pisani / Guerra seguiram à frente na Rookie em 11º. Na Challenge, a lideranda geral e das subdivisões era de Dirani / Bassani / Brasil em 18º.

Na volta 57, tivemos o fim do primeiro segmento, com o top 4 inalterado, dando a vitória à Paludo / Hellmeister. Na Carrera Rookie, Collet / Guedes / Pizii triunfaram em 10º. Na Challenge, vitória de Dirani / Bassani / Brasil.

Na 75ª volta, mais drama para o campeonato. Em segundo, Elias vinha para dar uma volta em cima de Mauro na reta oposta e acabou batendo lateralmente no outro carro. Enquanto Mauro teve um furo de pneu, Elias rodou mas conseguiu voltar à prova, na 5ª posição.

Isso ainda deixava Elias e Müller dentro da janela necessária para conquistar o título, mas os comissários determinaram um drive through para a dupla.

Com isso, na abertura da quarta janela de paradas, Paludo liderava com 8s8 para Nunes, líder da Sport, com Pires em terceiro, Freire em quarto e Elias em quinto. Guedes era o melhor colocado da Rookie em 10º. Na Challenge, a liderança era de Carbone em 16º.

Durante a janela, na volta 80, o abandono de Sanchez / Abreu / Meira por vazamento levou à segunda intervenção do SC na prova, ajudando os pilotos que já estavam nos boxes. A bandeira verde foi acionada novamente ainda dentro dos 10 minutos.

Com as posições organizadas, a 35 voltas do fim, Paludo / Hellmeister lideravam com 12s para Ferter / Nunes, líderes da Carrera Sport. Horta / Freire, Giaffone / Barrichello e Hahn / Pires / Gresse completavam o top 5. Müller / Elias vinham em sétimo, precisando do top 5 para levar o título. Collet / Guedes / Pizii lideravam na Carrera Rookie em 9º. Na Challenge, a ponta era de Leite / Carbone em 16º.

Quando a corrida entrava em suas 15 voltas finais, Paludo / Hellmeister lideravam com 23s6 para Gresse / Hahn / Pires, da Carrera Sport. Freire / Horta vinham em terceiro a 3s, com Giaffone / Barrichello e Nunes / Ferter completando o top 5, enquanto Elias / Müller eram os sextos, mas a 11s da posição que lhes dariam o título. Em sétimo, Pizii, Collet e Guedes lideravam na Carrera Rookie. Na Challenge, a liderança era de Bonifácio / Souza em 16º.

No final, Miguel Paludo e Allan Hellmeister tiveram vida tranquila para garantir a vitória nos 500km de Interlagos e, de quebra, o título Endurance da Carrera Cup. Beto Gresse / Christian Hahn / Lineu Pires ficaram em segundo, triunfando na Carrera Sport. Rubens Barrichello e Franco Giaffone completaram o top 3.

Renan Pizii / Caio Collet / Edu Guedes ficaram com a vitória na Carrera Rookie em 8º. Já na Sprint Challenge, Bruno Bonifácio e Luiz Souza venceram na geral e nas duas subdivisões ao terminarem em 16º.

Sobre os títulos, Miguel Paludo e Allan Hellmeister são os campeões da Carrera Cup, enquanto Danilo Dirani e Célio Brasil levantaram o troféu na Sprint Challenge.

Confira o resultado final dos 500km de Interlagos:

1 – Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

2 – Lineu Pires, Beto Gresse e Christian Hahn (Carrera Cup Sport)

3 – Franco Giaffone e Rubens Barrichello (Carrera Cup Sport)

4 – Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

5 – Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Cup Sport)

6 – Marçal Muller e Enzo Elias (Carrera Cup)

7 – Nelson Monteiro, Nicolas Costa e Gaetano di Mauro (Carrera Cup Sport)

8 – Georgios Frangulis e Cesar Ramos (Carrera Cup Sport)

9 – Edu Guedes, Renan Pizii e Caio Collet (Carrera Cup Rookie)

10 – Paulo Sousa, Galid Osman e Bia Figueiredo (Carrera Cup Rookie)

11 – Rodrigo Mello e Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

12 – Marco Pisani, Renan Guerra e André Moraes Jr. (Carrera Cup Rookie)

13 – Ayman Darwich, Ricardo Maurício e Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

14 – Piero Cifali, André Bragantini Jr. e Gianluca Petecof (Carrera Cup Rookie)

15 – Nasser Aboultaif, Gabriel Robe e SangHo Kim (Carrera Cup Rookie)

16 – Luiz Souza e Bruno Bonifácio (Sprint Challenge Rookie)

17 – Célio Brasil, Danilo Dirani e Antonella Bassani (Sprint Challenge Rookie)

18 – Eric Santos, João Gonçalves e Christian Fittipaldi (Sprint Challenge Rookie)

19 – Fefo Barrichello e Dudu Barrichello (Carrera Cup)

20 – Cristian Mohr, Gerson Campos e Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

21 – Paulo Totaro, Felipe Baptista e Matheus Roque (Sprint Challenge Rookie)

22 – Ramon Alcaraz e Márcio Mauro (Sprint Challenge Sport)

23 – Luiz Landi e Bruno Xavier (Sprint Challenge Rookie)

24 – Josimar Júnior e Sérgio Ramalho (Carrera Cup Sport)

25 – Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge Sport)

26 – Nelson Marcondes e Luiz Razia (Carrera Cup Sport)

27 – Giuliano Bertucelli, Pietro Rimbano e Eduardo Taurisano (Sprint Challenge Rookie)

28 – Eduardo Menossi, Pedro Boesel e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)

29 – Werner Neugebauer e Ricardo Zonta (Carrera Cup)

30 – Marcelo Hahn e Allam Khodair (Carrera Cup Sport)

ABANDONARAM:

Leo Sanchez, Átila Abreu e Vitor Meira (Carrera Cup Rookie)

Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup Sport)

Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup)

Israel Salmen e Rafael Martins (Sprint Challenge Rookie)

Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr. (Carrera Cup Sport)

Acompanhe os 500km de Interlagos da Porsche Cup:

LECLERC CRAVA A POLE em Las Vegas, com Verstappen P2 no grid com PUNIÇÃO a Sainz! DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube



Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #256 – Quais as chances do GP de Las Vegas se tornar um fiasco?