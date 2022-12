Carregar reprodutor de áudio

A pole-position dos 500 km de Interlagos, última e mais importante corrida da temporada 2022 da Porsche Cup, ficou com Josimar Junior e Sérgio Ramalho na classe Challenge Sport - que também garantiram a segunda posição na divisão Challenge.

Com a definição do grid de largada feita pelas médias de tempo dos pilotos das respectivas tripulações, os competidores garantiram a primeira posição com o tempo médio de 1min43s350. A largada neste sábado, 03, será às 15 horas com duração de até 4h30.

A sessão classificatória foi dividida em dois grupos, A e B. No seu grupo, Josimar abriu caminho para a pole, chegou a dominar a sessão de treino na Challenge, enquanto Sérgio completou o trabalho ao ir para a pista e assegurar o segundo melhor tempo entre os pilotos do seu grupo e fechar a pole na Sport para a dupla. Os pilotos pernambucanos fazem a sua primeira temporada nas provas de longa duração da Porsche Cup.

Josimar, vice-campeão da edição 2022 na Challenge Sprint - Sport, vibrou com a conquista e exaltou o trabalho feito pelo seu companheiro de equipe a bordo do Porsche 911 GT3 Cup 991.2 (#777). “Estou muito feliz pela pole. O Sérgio mandou muito bem, tivemos uma grande sintonia em acerto, o que serve para mim funciona com ele e isso é um grande passo em uma prova longa”, afirmou.

“Nada melhor que começar pela pole, mesmo sabendo que a classificação na Endurance não vale muito, mas é um indicador de performance. Fiz a pole na categoria e Sérgio segundo na geral e primeiro na Sport, portanto nos credencia para fazer uma grande corrida amanhã. O nosso objetivo é ser campeão na Sport, mas sabemos que temos potencial para brigar pela vitória na Challenge, mas tem muitos fatores que estarão em jogo. Até então, um ótimo trabalho de todos da equipe”, comemorou o piloto.

Sobre a estratégia da dupla para a corrida, Josimar destacou: “Estamos bem afiados para a corrida, estávamos concentrados na classificação e a partir de agora o foco será na corrida. Vamos conversar ainda muito para avaliar os resultados até aqui com o engenheiro e pensar na melhor estratégia para buscar o título”.

Ramalho está confiante para mais um excelente resultado na prova que encerra a edição 2022. “A nossa expectativa é a melhor possível. Faltou meio décimo para fazer a pole na geral da Challenge, sabemos que temos velocidade. Corrida é corrida, estamos competitivos na chuva e no seco, e ainda temos um bom setup para o desafio dos 500 km”, finalizou Sérgio.

A julgar pelo desfecho do quali, a jornada final da Porsche Cup Endurance Challenge promete muitas disputas em todos os pelotões que conta com 30 carros e 72 pilotos, competindo em duplas ou em trios.

Josimar Junior e Sérgio Ramalho foram os vencedores das duas provas da Endurance, na Argentina e em Goiânia, na categoria Challenge Sport e lideram o ranking com 131 pontos. Na Challenge, ocupam a terceira posição com 105 pontos.

Confira o grid do Endurance Challenge – 500 km Interlagos

#8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta 1:35.973 #26 Christian Hahn e Diego Nunes +0.396 #70 Lucas Salles, Rafael Suzuki e Fran Lara* +0514 #1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas +0.532 #88 Georgios Frangulis e Cesar Ramos* +0.574 #7 Miguel Paludo e Dennis Dirani +0.585 #116 Marcelo Hahn e Allam Khodair* +0.599 #3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello* +0.626 #99 Jeff Giassi e Nicolas Costa +0.646 #888 Lineu Pires, Beto Gresse e Vitor Meira** +0.676 #85 Eduardo Menossi, Pedro Boesel e Sergio Sette Câmara* +0.682 #77 Francisco Horta, William Freire e Pedro Aguiar* +0.695 #80 Rouman Ziemkiewicz, Gabriel Casagrande e Renan Pizii* +0.703 #73 Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias** +0.764 #87 Nelson Monteiro, Alan Hellmeister e JP Mauro** +0.832 #17 Leonardo Sanchez, Átila Abreu e Marçal Muller** +0.939 #25 Paulo Sousa e Galid Osman** +1.054 #33 Bruno Campos, Giuliano Losacco e Ricardo Maurício** +1.064 #121 João Barbosa e João Gonçalves** +1.065 #9 Edu Guedes, Carlos Ambrósio e Caio Collet** +1.107 #44 Gustavo Farah e Sebastian Moreno** +1.365 #145 Carlos Renaux, Luiz Razia e Pedro Costa +7.322 #777 Josimar Junior e Sergio Ramalho* +7.377 #34 Ricardo Fontanari, Matheus Iorio e Christian Fittipaldi +7.454 #66 Sadak Leite e Fabio Carbone** +7.547 #199 Nelson Marcondes e Renan Guerra +7.576 #555 Ayman Darwich e Sergio Jimenez +7.694 #14 André Gaidzinski, Nasser Aboultaif e Gabriel Robe** +7.982 #74 Piero Cifali e André Bragantini Junior** +8.735 #002 Junior Dinardi e Yuri Alves** +10.093