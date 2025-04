O capixaba Rafael Brocchi está pronto para acelerar em Interlagos na terceira etapa da Porsche Cup Brasil, que acontece neste fim de semana no icônico Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo.

Competindo pela categoria Sprint Challenge Rookie, Brocchi busca consolidar sua performance após um início de temporada promissor. Na etapa inaugural no Velocitta, o piloto conquistou três pódios: segundo e quarto lugares na classe Rookie e um quinto lugar na classe Sport. Os resultados destacam o talento e a rápida evolução do estreante, que conta com o suporte do experiente piloto Noberto Gresse em sua jornada nas pistas.

“Interlagos é uma pista que já conhecemos bem, mas ainda estou em fase de adaptação ao carro. Precisamos dos treinos para colher dados e ganhar confiança para chegar forte na corrida”, comentou Brocchi. O piloto também relembrou um contratempo recente: “Fomos desclassificados na Corrida 1 da segunda etapa, o que nos fez cair de segundo para quarto lugar no campeonato. Mas conseguimos nos recuperar na Corrida 2 e seguimos firmes na luta para voltar ao topo da tabela.”

A programação da etapa Sprint em Interlagos começa na sexta-feira com os treinos livres e vai até domingo, com as corridas decisivas. Os fãs poderão acompanhar toda a ação ao vivo pelo Motorsport.com e pelo canal Motorsport.tv Brasil.

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!