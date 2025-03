Matheus Ferreira é anunciado na Porsche Carrera Cup da Alemanha

Estreante em carros de turismo na temporada 2025, Matheus Ferreira disputará a Porsche Carrera Cup da Alemanha. O brasileiro seguirá na equipe Target Competition, justamente pela qual conquistou quatro pódios na Porsche Sprint Southern Europe neste início de ano. O piloto mostrou um rápido entrosamento com o Porsche 911 GT3 e destaca a importância destes próximos passos no automobilismo internacional.

“Estou muito feliz com esta nova oportunidade no Porsche Carrera Cup da Alemanha com a Target Competition. Este é um passo crucial na minha carreira, e estou pronto para dar o meu melhor para atingir meus objetivos”, diz Ferreira, que venceu duas provas da F4 Brasil em Interlagos e também foi ao pódio na F4 Italiana.

A Porsche Carrera Cup alemão será disputado em oito finais de semana com corridas em cinco países diferentes. As duas primeiras etapas serão em conjunto com provas do FIA WEC, enquanto que as seis seguintes fazem parte do cronograma da DTM.

“Nós mostramos um ritmo forte nas provas deste começo de ano, tanto em Portugal quanto na Espanha, então eu e a equipe estamos bem preparados para mais esse desafio”, afirma Ferreira.

O campeonato será aberto entre os dias 18 e 20 de abril em Ímola, na Itália.

Confira o calendário completo da Porsche Carrera Cup da Alemanha:

18 – 20 de abril: Ímola (Itália)

8 – 9 de maio: Spa-Francorchamps (Bélgica)

6 – 8 de junho: Zandvoort (Holanda)

4 – 6 de julho: Norisring (Alemanha)

8 – 10 de agosto: Nürburgring (Alemanha)

22 – 24 de agosto: Sachsenring (Alemanha)

12 – 14 de setembro: Red Bull Ring (Áustria)

3 – 5 de outubro: Hockenheim (Alemanha)

