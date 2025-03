Miguel Paludo conquistou a vitória na corrida 2 da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil neste domingo no Velocitta com uma performance de gala. Com uma pista muito molhada após as fortes chuvas, o multicampeão voou para a ponta logo na largada e, dali, não foi incomodado por nenhum de seus rivais.

Em nenhum momento, Paludo deixou a vantagem para o segundo colocado ficar abaixo dos 4s, mesmo com a pista secando a cada volta, o que mudava as condições para os pilotos em uma corrida que já começou muito desafiadora.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock do Velocitta após a prova, Paludo falou sobre os desafios que a chuva trouxe para a corrida deste domingo.

"Foi muito desafiador. Na verdade, a primeira volta em bandeira verde foi quando deu pra ver a condição real da pista. Até então, você puxava em uma curva, e na outra não tinha aderência. Conseguir a liderança logo no início foi essencial para administrar e abrir vantagem".

"A partir daí, foi só administrar com cautela. A pista foi mudando ao longo da prova e eu precisei mexer na minha linha, mas me deram um grande carro e ele mudou muito pouco durante a prova, então pude trazer com segurança mais uma vitória".

A vitória vem para coroar um fim de semana de recuperação para Paludo, que teve problemas na classificação, levando-o a largar apenas na 14ª posição na corrida do sábado. Mas o multicampeão coloca isso como um de seus 'mantras'

"A gente tem essa característica de não desistir nunca. Eu te falo que foi extremamente forte me classificar em 14º, pegou todo mundo da equipe da surpresa. Mas eu acredito muito em Deus e que nada é por acaso. Ontem subi para quinto, e hoje larguei e busquei a vitória".

"Tudo tem um porquê e temos que resolver o que vem acontecendo em algumas classificações, mas minha equipe vem trabalhando para fazer isso acontecer".

