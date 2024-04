Marçal Muller começou a temporada de 2024 da Porsche Carrera Cup com o pé direito pela Farben e deixou a etapa inaugural do ano na liderança do campeonato. Neste fim de semana, o gaúcho representante da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup parte para o Velocitta para a segunda jornada do ano e chega com a missão de consolidar a liderança no desafiador e técnico traçado do interior paulista.

Muller conta com um histórico positivo no traçado de 3.493m de Mogi Guaçu. Em sua carreira defendendo as cores da Farben, o piloto venceu a primeira corrida da segunda etapa da temporada passada e subiu ao pódio na segunda bateria daquela ocasião.

A jornada na terceira pista que mais viu largadas dos carros de competição mais produzidos do planeta em território nacional e segunda ainda em atividade, começa na quinta-feira com os primeiros treinos extras e opcionais. A sexta é dedicada aos treinos livres que antecedem o classificatório e a corrida 1, no sábado. A segunda etapa do ano se encerra no domingo após corrida com grid invertido.

"Estou com as melhores expectativas para a etapa do Velocitta. É uma pista que eu tenho um ótimo histórico na categoria e já venci por lá com as cores da Farben. Vamos focados em fazer uma boa classificação e duas corridas limpas para defender a liderança do campeonato".

A Porsche Cup tem transmissão do Motorsport.com.

