Pela primeira vez na temporada a Porsche Endurance Challenge foi para o asfalto e o começo das atividades foi positivo para a Equipe Farben.

Reeditando a dupla vice-campeã de 2023, o carro da marca de tinta automotiva oficial da categoria conta novamente com o titular Marçal Muller e Enzo Elias no comando do #544. E o começo de jornada para a dupla foi positivo.

No primeiro contato da categoria com o traçado português de 4.182m e 13 curvas desde 2019 e na estreia dos 911 GT3 Cup da geração 992 em terras lusitanas, Muller e Elias terminaram na quarta posição a primeira atividade do dia, além do 10º lugar registrado no segundo treino opcional na tarde de quinta em Portugal.

"Foi um primeiro dia positivo para nós, mas claro que ainda temos muito o que trabalhar", disse Elias. "Foi o primeiro dia com o carro e o primeiro dia desse carro aqui em Estoril. Ainda tenho muito para aprender e também muito a evoluir com o carro na pista. Feliz em poder reeditar a dupla com o Marçal, estamos no começo da construção de uma temporada que a gente acredita que será muito forte na qual brigaremos pelo título até o final".

"Estar de volta a Estoril é muito bom, fazia tempo que a gente não vinha para cá", comentou Müller. "Estamos nos readaptando ao traçado e conhecendo as reações do carro por aqui, que é a primeira vez que andamos com ele em Portugal. Muito bom estar novamente com o Enzo, ano passado mostramos que a dupla é vencedora e que vai brigar pelo título que escapou em 2023 por detalhes".

A abertura da temporada de corridas longas da Porsche Cup segue com um treino livre e o classificatório na sexta-feira e a corrida de 300km ou 2h30 de duração no sábado. A categoria tem transmissão da Motortsport.tv Brasil.

