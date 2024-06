O equilíbrio foi a tônica do primeiro dia de atividades do Porsche C6 Bank Endurance Challenge no Autódromo Fernanda Pires da Silva, conhecido como autódromo do Estoril, distante 31 km da capital Lisboa.

A dupla formada por Bruno Campos e Nicolas Costa, atual campeão de Sprint na Carrera Cup, foi a melhor do dia, com o tempo de 1:39.942, apenas quatro milésimos à frente de Francisco Horta e William Freire, que terminaram na segunda posição. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr completaram a lista dos três primeiros colocados nesta quinta-feira em Portugal.

Além disso, nada menos que 18 dos 27 carros inscritos na Carrera Cup terminaram no mesmo segundo. No total, os pilotos percorreram 5.143 quilômetros nas atividades desta sexta, num total de 1.246 voltas em dois treinos da Carrera e um da Challenge. Os pilotos da categoria dos Porsches modelo 992 deram 1.035 voltas, com os pilotos dos 991.2 deram 211. Um dia extremamente movimentado para a categoria.

Pela manhã, na primeira atividade da Carrera Cup, Rodrigo Mello, que corre em dupla com Thiago Camilo no carro #29, liderou pela primeira vez uma atividade desde que estreou na categoria, há 12 anos. A dupla está muito confiante para um bom resultado na abertura do Porsche C6 Bank Endurance Challenge em Portugal, já que o desempenho ao longo do dia foi bem satisfatório.

Na única atividade do dia da Challenge, a liderança ficou com a dupla formada por Sadak Leite e Fabio Carbone no carro #66, com o tempo de 1:41.887. Eric Santos e Gabriel Robe ficaram em segundo, enquanto Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande completaram a lista dos três primeiros colocados desta quinta-feira.

A categoria bateu o recorde de carros inscritos em uma etapa do Endurance Challenge. Serão 41 Porsches na pista, superando com folga a marca anterior, de 36 em Termas de Río Hondo, na Argentina, em 2023.

Além disso, são nada menos que 82 pilotos confirmados, em duplas que unem os principais nomes da categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo com estrelas de trajetória internacional. São 27 carros inscritos na Carrera e 14 na Challenge.

Na abertura da Endurance Series no Estoril, em Portugal, e na segunda etapa, em Termas de Río Hondo, na Argentina, as provas terão 300 km ou 2h30 de duração, disputadas apenas por duplas. A corrida final, em Interlagos, terá extensão de 500 km e poderá ser disputada por duplas ou trios.

As atividades de pista seguem nesta sexta-feira, com dois treinos livres e a classificação para as duas categorias, Carrera Cup e Challenge, à tarde. A Motorsport.tv Brasil exibe ao vivo toda a ação da etapa do Estoril.

Veja o que disseram os pilotos:

"Primeiro contato muito positivo com a pista. Óbvio que treino não conta tanto, mas é sempre importante estar competitivo. Estou muito contente com meu tempo e também com o do Bruno, temos ainda mais coisas para analisar e evoluir no carro para os próximos treinos, mas foi um ótimo primeiro contato."

Nicolas Costa

"Eu estou aqui para aprender e tirar o máximo de gap para o Nicolas. Ele tem me passado todo o feedback e eu estou tentando absorver o máximo possível e da forma mais rápida possível. Foi um excelente começo."

Bruno Campos

"Meu primeiro contato com essa pista, ela é muito técnica! Feliz em estar entre os primeiros e de reeditar minha parceria com o Nelsinho, que espero durar muitos anos ainda! Estou feliz e empolgado e acho que deveríamos vir mais vezes para e Europa na temporada."

Rouman Ziemkiewicz

"É uma quinta-feira especial para mim, estou passando meu aniversário na pista pela primeira vez nestes 12 anos na categoria, ainda mais em Portugal e liderando o primeiro treino e iniciando um novo ciclo na minha vida. Foi um dia ótimo que não posso reclamar."

Rodrigo Mello

"Primeiro de tudo é um grande prazer poder retornar a um campeonato como este, com um grande nível de pilotos como estamos vendo aqui hoje. Os pilotos titulares da categoria estão em um nível muito alto, principalmente pela proximidade dos tempos com os pilotos profissionais que estão correndo aqui na Endurance. Volto com um companheiro novo para a categoria e já retorno estreando em uma pista que nunca havia corrido. Estoril é muito técnico, uma pista que demanda muito do posicionamento do carro durante a volta. É importante acertar bem todas as curvas, pois uma errada pode comprometer toda a volta, qualquer erro aqui vai determinar muito no total da volta. De manhã consegui uma boa volta e agora pela tarde também. O desempenho do Rodrigo me surpreendeu e estamos contentes com o desempenho do carro, principalmente pela nossa situação de pneus. A expectativa é positiva para o restante da etapa."

Thiago Camilo

"Primeiro de tudo tenho que dizer que estou contente em estar de volta em Portugal, um lugar que sempre recebe a gente muito bem. A pista é fantástica, então é bom estar de volta em um traçado diferente e correndo na Europa. Os primeiros dias de trabalho são importantes, vamos passo a passo, entendendo a pista e tomando cuidado com as britas que são perto da pista. Fomos bem no primeiro dia, o William como sempre esteve muito rápido, agora vamos entender como melhorar nos próximos dias."

Chico Horta

“Estoril foi meu primeiro pódio na vida e já começou com uma vitória na geral. Estava no meu começo do automobilismo, viemos para cá e consegui já vencer na estreia. É uma pista que eu guardo um carinho imenso.”

Leonardo Sanchez

“A corrida de Endurance exige muito foco, estratégia e um pouco de sorte. É um evento que dá uma nivelada nos pilotos pela distância da prova e isso é uma das principais diferenças do campeonato.”

Eduardo Menossi

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!