O quarto encontro da temporada 2024 da Porsche Cup Brasil acontece a oito mil quilômetros de distância: o circuito do Estoril, em Portugal, volta a receber a categoria em 2024 e será a "casa" do campeonato brasileiro por dois finais de semana consecutivos.

Neste sábado (22), começa a temporada da Endurance Series, o campeonato de corridas longas, com três horas de duração, nas quais os pilotos correm em dupla. E o retorno se dá com desafios ainda maiores aos discos de freio da Fremax, fornecedora oficial da categoria.

Na última oportunidade em que a Porsche Cup Brasil correu no tradicional circuito português foi em 2019. Então, esta será a estreia dos Porsche 911 GT3 da geração 992, que estrearam na categoria brasileira em 2023 e são equipados com os discos de freio que a Fremax fornece à categoria desde 2008.



O retorno, cinco anos depois, traz a maior freada de todo o calendário, superando a desaceleração de 2,1G e 175 km/h do S do Senna em Interlagos. A frenagem mais forte ocorre ao final da reta principal, de 985 metros. Os carros reduzem de 262 para 79 km/h - uma desaceleração de 2,65 vezes a força da gravidade, e que em apenas 4,4 segundos tira 183 km/h de velocidade do Porsche 911 GT3 992.

Para atingir tal performance dos discos de freio da Fremax, o piloto aplica uma força que gera uma pressão de freio superior a 230 bar.



O circuito de 4.182 metros é seletivo, misturando trechos extremamente rápidos com curvas bastante lentas. Outro ponto importante para os discos de freio da Fremax fica na curva 6, onde o piloto aciona o pedal do freio a 235 km/h baixando a velocidade para apenas 94 km/h.

São reduções de 180 km/h na primeira curva e 140 km/h na sexta, garantida em poucos metros pelos discos Fremax, que suportam mais de 800ºC em condições extremas de uso.



Serão três as etapas que compõem o campeonato das provas de Endurance da Porsche Cup - e duas delas fora do país: Portugal neste fim de semana, Argentina em 22 de setembro na pista de Termas de Río Hondo e o encerramento em Interlagos, São Paulo, com a corrida de 500 quilômetros.



As corridas de longa duração - à exceção da prova final em Interlagos - têm tempo máximo de 2h30min ou 300 quilômetros, o que coloca os discos de freio que a Fremax fornece à categoria sob rigorosas condições por um longo período de tempo.



Na prova do final de semana, de 300 quilômetros, algumas mudanças e outras novidades entre as duplas, que trazem pilotos profissionais de renome. Rubens Barrichello segue no grid do campeonato de Endurance da Porsche Cup: ano passado, fez dupla com Franco Giaffone, que recrutou Cesar Ramos para a atual temporada; Barrichello, agora, será parceiro de Werner Neugebauer.



Filhos de Rubens, Eduardo e Fernando Barrichello formaram dupla no ano passado. Entretanto, por incompatibilidade de datas, Dudu terá o primo Pipe dividindo o carro, já que Fernando segue competindo na Europa em outra categoria. Outros grandes nomes como Tony Kanaan, Nelsinho Piquet, Gabriel Casagrande, e muitos outros, estão confirmados na prova do final de semana.



A programação do evento, no horário de Brasília, prevê a classificação da Carrera Cup (992) às 12h15 nesta sexta-feira (21) e da Challenge (991) às 13h10. No sábado (22), a corrida, que mistura os carros das duas classes, tem largada às oito da manhã (no horário brasileiro), com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!