Porsche Cup: Iago Garcia estreia na pista do Estoril

Neste sábado, 22 de junho, acontece a etapa de Estoril da Porsche Cup, no Autódromo do Estoril, em Portugal, palco da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, em 1985. O evento terá as etapas das categorias Carrera Cup e Sprint Challenge, além da primeira etapa do campeonato de longa distância da categoria na temporada, a Endurance Challenge, uma prova de 300 quilômetros ou 2h30min de duração máxima no traçado de 4.182 metros.

O piloto Iago Garcia, patrocinado pela Approach Tecnologia, estará na pista e terá como seu companheiro de prova o piloto, Miguel Mariorti, líder da categoria Sprint. Cada dupla terá de fazer três pit stops obrigatórios de no mínimo seis minutos na primeira etapa. As equipes terão janelas de oito minutos para fazerem suas paradas em voltas pré-determinadas e informadas posteriormente no Regulamento Particular da Prova.

O objetivo da Approach Tecnologia com a parceria é atrelar os valores da empresa aos da Porsche de confiabilidade, alta performance, qualidade e experiência de consumo diferenciada. Será a sétima vez Porsche Cup C6 Bank viaja ao país europeu e realiza em 2024 sua oitava e nona etapas em terras lusitanas: foram quatro anos no Estoril (quatro eventos de sprint e um de Endurance) e mais dois no moderno Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

De acordo com José Patriota, CEO da companhia, a parceria com o piloto Iago Garcia traz para as pistas experiências que se alinham e atrelam valores intangíveis para a empresa.

Já para Iago Garcia contar com o patrocínio da marca é muito importante para dar mais um passo em sua carreira, com a primeira oportunidade em um campeonato nacional de automobilismo.

“A expectativa é a melhor possível. Estou voltando a competir depois de dois anos, então vai ser um desafio chegar numa pista nova, com um carro novo, num grid muito competitivo como a da Porsche. Então, para compensar isso, a gente fez um trabalho muito intenso antes da etapa, com simulador e com treino físico. Vamos chegar muito bem-preparado lá, buscando, claro, honrar a confiança e o apoio da Approach Tech, que foi muito importante para essa volta. O ano começa agora, e a ideia é fazer uma boa etapa, melhorar para a próxima e espero que a gente consiga honrar essa confiança cada vez mais e estender essa parceria por mais temporadas”, avalia Garcia.

Garcia, de 28 anos, começou profissionalmente no automobilismo em 2019, sendo campeão paulista da F1600 Light, seguindo para a terceira colocação no ano seguinte na categoria F1600 Super. “Comecei fazendo alguns testes em pista, que fizeram me apaixonar pelo esporte e ter a primeira oportunidade no automobilismo competitivo,” explica Garcia.

A categoria Endurance pela qual Iago compete é disputada com carros Porsche da geração 992, com motor capaz de gerar 510 cavalos. Essa categoria é composta por três corridas longas, sendo duas provas de 300 km e uma de 500 km. Além da prova em Portugal, ocorre uma na Argentina, em 22 de setembro e a última em Interlagos, em 16 de novembro.

