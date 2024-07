Marçal Muller encerrou a jornada portuguesa da Equipe Farben na Porsche Cup com mais um pódio no Estoril. Depois do segundo lugar na etapa de Endurance na semana anterior, Muller se recuperou de um toque no sábado e subiu ao pódio no domingo em prova que trouxe os pneus slicks de volta aos carros de competição mais produzidos do planeta.

Depois de um sábado molhado, em que o gaúcho do carro #544 da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup sofreu com o acerto para condições de chuva, a pista seca voltou a aparecer para o domingo e novamente embaralhou as condições de setup dos competidores.

Partindo da terceira posição, Muller fez uma largada segura, mas ficou encaixotado atrás de um competidor e não conseguiu avançar na primeira curva. Combativo durante os 25 minutos de bateria, Muller sustentou o terceiro posto durante a grande maioria da bateria, quando nos instantes finais da bateria que foi marcada por longas intervenções do safety-car, Chris Hahn forçou a ultrapassagem na Curva da Orelha e cortou a chicane para tomar a frente do #544. Muller tentou devolver a manobra, mas não conseguiu concretizar o movimento.

"Foi mais um UFC do que corrida na verdade. O carro estava constante, estava preocupado em não bater e nem em estragar o carro pensando no campeonato. As diversas relargadas foram perigosas, todos tentaram mergulhar e acabei apanhando mais do que gostaria. Mas, conseguimos salvar bons pontos para o campeonato com o quinto lugar."

Com o quinto lugar do domingo, Muller se credencia cada vez mais como um dos candidatos a disputar o título das corridas curtas da Porsche Cup em 2024, que passa mais duas vezes por Interlagos, a primeira delas em agosto e encerra sua temporada na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1.

