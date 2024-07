As duas corridas de domingo da Porsche Cup C6 Bank no Estoril tiveram seus resultados alterados pelos comissários desportivos após as bandeiradas. Foram apresentados um total de oito protestos, alguns considerados procedentes e outros não.

Na prova da Carrera Cup, os carros #56, #88, #14, #25, #70 e #85 tiveram acréscimo de tempo aos seus resultados finais. Já o #17 levará para a próxima etapa punição de dez posições no grid.

Como consequência, a vitórias nas divisões Sport e Rookie mudaram de mãos, respectivamente em favor de Lineu Pires (promovido ao pódio geral em quinto lugar) e Gustavo Zanon, reclassificado em 13º no geral.

Na corrida da Challenge, o #58 foi penalizado em 20s e o #23, que originalmente havia vencido a prova, desclassificado por incidente na relargada.

Como consequência, Celio Brasil foi alçado ao topo do pódio, prevalecendo também na classe Challenge Sport.

Confira abaixo os resultados atualizados após deliberações das autoridades da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

Resultados após verificação dos comissários:

Carrera Cup:

1. #7. Miguel Paludo 28:43.033

2. #10. Thiago Vivacqua +0.165

3. #26. Christian Hahn +0.786

4. #544. Marçal Muller +2.000

5. #888. Lineu Pires (S) +2.172

6. #22. Raijan Mascarello (S) +3.512

7. #77. Francisco Horta (S) +4.234

8. #8. Werner Neugebauer +4.659

9. #80. Rouman Ziemkiewicz (S) +8.634

10. #20. Pedro Aguiar +14.293

11. #87. Nelson Monteiro (S) +15.691

12. #199. Nelson Marcondes (S) +15.864

13. #24. Gustavo Zanon (R) +16.492

14. #911. Leandro Martins (S) +17.645

15. #70. Lucas Salles +18.068

16. #65. Diogo Ferrão (S) +18.529

17. #15. Leonardo Sanchez (R) +20.020

18. #27. Josimar Junior (S) +20.568

19. #56. Peter Ferter (S) +20.583

20. #74. Piero Cifali (R) +22.141

21. #33. Bruno Campos (R) +24.337

22. #25. Paulo Sousa (R) +31.485

23. #85. Eduardo Menossi (R) +34.439

24. #88. Georgios Frangulis (S) +34.793

25. #14. Carlos Campos (S) +39.533

26. #17. Marcos Regadas (S) -1 volta

27. #9. Edu Guedes (R) -1 volta

28. #3. Franco Giaffone -2 voltas

DNF

#992. José Maria Marreiros (S)

#1. Alceu Feldmann

#29. Rodrigo Mello

#84. Gustavo Farah (R)

#51. Israel Salmen (R)

(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Challenge:

1. #139. Celio Brasil (S) 28:23.618

2. #72. Antonella Bassani +0.453

3. #21. Miguel Mariotti +5.791

4. #82. Gerson Campos +5.911

5. #32. Matheus Roque (S) +6.649

6. #100. Sebá Malucelli (S) +7.978

7. #99. Wagner Pontes (R) +8.745

8. #44. Giuliano Bertuccelli (S) +8.917

9. #9. Claudio Reina (R) +9.033

10. #38. Eric Santos (R) +12.531

11. #66. Sadak Leite +12.664

12. #58. Claudio Simão (R) +32.636

13. #2. André Rosário -1 volta

DNF

#54. Caio Chaves (R)

#177. Lucas Locatelli (R)

#266 João Posser

#22. Caio Castro

#1. Alceu Feldmann Neto (R)

#71. SangHo Kim (S)

DQ

#23. Leonardo Herrmann (S)

(S) Sport / (R) Rookie

