Antonella Bassani segue dominante na temporada de 2024 da Porsche Sprint Challenge. Depois de vencer no sábado, a representante dos Lubrificantes Mobil™ na categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta voltou ao pódio no domingo e ampliou ainda mais a margem na liderança do campeonato.

Com oito posições invertidas no grid em relação ao resultado da véspera, Antonella partiu da quarta fila e soube aproveitar as oportunidades em uma prova marcada por diversas intervenções do safety-car. Sempre proveitosa nas relargadas,

Antonella galgava posições nas oportunidades em bandeira verde. Na frente de seus principais concorrentes ao título, Antonella aparecia na terceira posição já no terço final da prova e sustentou o posto até a bandeirada, aumentando ainda mais a vantagem na dianteira da tabela de pontos.

Atual campeã do certame, Bassani parte para dois compromissos em Interlagos para defender o título conquistado no GP de São Paulo de F1 em 2023. A catarinense venceu metade das provas disputadas até então na temporada de 2024.

"Mais um resultado muito positivo para o campeonato. A corrida foi marcada por intervenções do safety car e foi importante saber relargar e manter o equipamento inteiro. Feliz pelo terceiro lugar, que nos coloca com um pouquinho mais de vantagem na ponta da tabela e faz a gente chegar em Interlagos com um pouco mais de conforto na disputa pelo campeonato."

Agosto marca o retorno da Porsche Cup aos traçados nacionais para a decisão da temporada de corridas curtas. O Autódromo de Interlagos recebe tanto a quinta quanto a sexta etapa.





