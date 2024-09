Pela segunda vez na temporada de 2024 a Porsche Cup Brasil cruza as fronteiras do país para acelerar em uma etapa internacional. Depois de abrir o campeonato de Endurance no Estoril e ver a dupla formada por Marçal Muller e Enzo Elias colocar o Porsche da Farben na segunda posição da prova em terras lusitanas, a marca oficial de tinta automotiva da categoria agora cruza o Rio da Prata rumo à Argentina para um palco de boas recordações para os pilotos.

Termas de Río Hondo recebe pelo terceiro ano consecutivo os carros de competição mais produzidos do planeta e a Equipe Farben tem retrospecto positivo no traçado de 4.805m da província de Santiago Del Estero.

O retrospecto da Equipe Farben no traçado argentino é positivo. Em 2023, já correndo em dupla, Enzo e Marçal venceram a segunda etapa do campeonato de corridas longas da temporada passada. Antes disso, Elias cravou o recorde da pista em 2022 também durante a passagem da categoria por Termas de Río Hondo pelas cores da Farben.

Em segundo do campeonato de corridas longas, o #544 da Farben está a apenas três pontos do topo da tabela.

"As expectativas são as melhores para Termas", disse Marçal. "No ano passado fizemos uma grande corrida por lá e saímos vencedores. Sabemos que é um novo momento, mas vamos estudar os acertos e erros daquela etapa para poder brigar pela vitória mais uma vez na Argentina".

"Voltar para Termas de Río Hondo é sempre muito especial", comentou Elias. "É um lugar de momentos inesquecíveis da minha carreira e da minha vida. Quero continuar colecionando bons momentos por lá e isto é o que vamos buscar. Tivemos uma performance muito boa no Estoril, brigamos tanto pela pole quanto pela vitória da corrida e sabemos das condições de buscar o título. A cabeça está focada no objetivo maior e vamos em busca da vitória e da liderança do campeonato".

As atividades da Porsche Cup C6 Bank em Termas de Río Hondo tem início na sexta-feira com treinos opcionais. No sábado, dois treinos livres e o classificatório para a prova de 300km que acontece no começo da tarde de domingo. A categoria tem transmissão da Motorsport.tv Brasil.

