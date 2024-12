Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen deixaram a Fórmula 1 e se tornaram jogadores de futebol no Brasil? Calma, não é bem assim!

Nesta quinta-feira, a internet se divertiu com um registro feito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF - local onde os atletas são registrados. Um jogador de 8 anos das categorias de base do São Paulo chamou a atenção por chamar Lewys Hamilton Alves dos Santos Toledo Silva.

O fato curioso levou os fãs de F1 investigarem se algum outro jogador apresentava a semelhança - ou intencionalidade - de ter o mesmo nome de um piloto. E foi aí que o Raykkonen Pereira Santos, atleta das categorias de base do Goiás foi descoberto.

