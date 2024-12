F1: Honda segue pressionando Red Bull para promover Tsunoda

Ainda há questões se Sergio Pérez continuará no assento na Red Bull ou se o mexicano já não fará mais parte da equipe de Fórmula 1. Enquanto aguardamos respostas dos austríacos, ainda há muita 'fumaça' vindo de Milton Keynes e a Honda está fazendo 'pressão' para que seu protegido, Yuki Tsunoda, receba a oportunidade de se tornar companheiro de equipe de Max Verstappen em 2025.

Contratualmente, o mexicano segue normalmente como titular, algo que o mesmo vem insistindo há meses durante as entrevistas. No entanto, há muitas conversas no paddock de que Liam Lawson é o 'queridinho' para assumir sua vaga, fazendo com que a Red Bull alinhasse Isack Hadjar e Tsunoda na RB.

O neozelandês então estaria 'furando a fila' na frente do japonês, que já confessou que "não sabe mais o que fazer" para convencer os taurinos de que merece uma chance de mostrar seu talento na equipe 'mãe'.

Nesse meio tempo, Tsunoda participou de seu primeiro teste real com a Red Bull na terça-feira em Abu Dhabi, e o veredito da equipe no final do dia foi positivo. Devemos acreditar na possibilidade de uma reversão da tendência? A verdade, neste momento, é que não sabemos.

O que é certo, no entanto, é que a Honda está fazendo tudo que está ao seu alcance para convencer a Red Bull a dar uma chance ao seu protegido. Na verdade, foi a fabricante japonesa que insistiu para que Tsunoda assumisse o volante do RB20 durante o teste pós-temporada de Abu Dhabi, e todas as discussões que ocorreram desde então, mesmo muito recentemente, foram em um contexto em que o futuro ex-piloto da Red Bull tentou usar sua influência.

"Voltei de Abu Dhabi ontem à tarde", disse o chefe da HRC, Koji Watanabe, em Tóquio, na quarta-feira. "No último sábado, conversei com Christian Horner sobre o piloto para a próxima temporada e as seguintes. Como eu sempre digo, a equipe tem o direito de decidir, então estamos apenas dando nossa opinião".

"Na HRC, acreditamos que Tsunoda tem a capacidade de lutar na frente e deve ser um dos candidatos. Se ele puder demonstrar suas verdadeiras habilidades, acho que ele merece, então pedi que ele participasse do teste, e foi isso que aconteceu".

Na terça-feira, Tsunoda declarou que o carro da Red Bull o deixou muito confortável, classificando-o como adequado ao seu "estilo de pilotagem". No entanto, a direção da equipe baseada em Milton Keynes se reuniu na segunda-feira para decidir sobre a questão do companheiro de equipe de Verstappen, e o impacto desse teste na decisão final poderia, portanto, ser limitado.

"Só podemos olhar para o relatório que recebemos da HRC, mas ele analisou claramente as diferenças entre o VCARB e o Red Bull, e fez alguns comentários muito úteis para a equipe", disse Watanabe, referindo-se ao teste. "Ele também está satisfeito consigo mesmo, foi o que vi no relatório que recebi".

"Não sei qual será a decisão, teremos de aguardar a conclusão. Se tudo der certo, será uma boa notícia e, se não der, ele pelo menos poderá pilotar para a RB. Espero que ele tenha sucesso na próxima temporada, seja qual for a equipe em que estiver".

Questionado pelo Motorsport.com após a coletiva de imprensa, o chefe da filial esportiva da Honda deixou escapar que, apesar dos rumores, nada ainda havia sido decidido no GP de Abu Dhabi: "Não sei se é verdade ou não, mas a Red Bull me disse na época que nada havia sido claramente decidido naquele estágio".

Entrevista de Ken Tanaka

