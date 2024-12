Marc Márquez não acha que a temporada 2025 da MotoGP será um duelo entre ele e o companheiro de equipe da Ducati, Francesco Bagnaia. Espera-se que a Ducati domine a MotoGP até o final do atual ciclo de regras, após a estelar temporada de 2024, na qual venceu 19 dos 20 GPs.

Mas, embora suas vitórias tenham sido divididas entre quatro pilotos este ano, as saídas de Jorge Martín e Enea Bastianini deixaram o recém-contratado Márquez e o bicampeão Bagnaia como os únicos pilotos de destaque em sua formação.

Isso levou a especulações de que os dois estarão envolvidos em sua própria batalha pelo campeonato no próximo ano, com um desafio improvável de se materializar dentro da Ducati ou em qualquer outro lugar do grid.

No entanto, Marquez, hexacampeão da MotoGP, refutou essas sugestões, dizendo que há uma forte chance de que outros pilotos também participem da luta pelo título de 2025.

"Não será apenas um campeonato entre mim e Pecco", disse ele. "Não é apenas a Ducati que está correndo, mas temos que ver a evolução das outras marcas, há também Jorge Martín com a Aprilia, que venceu corridas, e Pedro Acosta com a KTM, que também esteve perto".

"Tentaremos dar 100%, mas estou ciente de que será muito difícil e que tudo tem que ser perfeito para vencer um campeonato mundial".

O ex-piloto da Honda, Márquez, assinou um contrato plurianual com a Ducati a partir de 2025, que lhe dará acesso à melhor motocicleta do grid pela primeira vez em mais de cinco anos.

Devido à sua sequência dominante em meados e no final da década de 2010, que lhe rendeu um lugar entre os melhores da MotoGP, muitos esperam que ele saia com o título no próximo ano.

Mas o espanhol, que deixou claro que nunca mais poderá voltar à sua performance de antes de 2020, depois da lesão no braço que alterou sua carreira, disse que não seria tão simples superar Bagnaia na mesma equipe em 2025.

"Dizem que com a Ducati oficial eu vou conquistar [o título]", disse ele. "Estamos na MotoGP, o melhor campeonato, onde estão os melhores pilotos, onde meu companheiro de equipe venceu 11 corridas este ano, o que é muito".

"A tendência é olhar para o quanto eu ganhei, mas no esporte, você vive no presente. Todos os anos, os jovens se juntam a nós".

Em 2025, Márquez chegará a uma equipe formada por Bagnaia, que ajudou a Ducati a conquistar seu primeiro título na MotoGP desde o sucesso de Casey Stoner em 2007.

Para ele, isso seria uma grande mudança em relação ao ambiente de que desfrutava na Honda, onde era o líder e recebia tratamento favorável em termos da direção que a fabricante japonesa tomava no desenvolvimento da motocicleta.

Perguntado sobre o que achava de se juntar a Bagnaia, ele disse: "É uma situação que nunca vivi antes, chegar em um box onde há um status e quem tem a voz principal é Pecco".

"Ele é o único que ganhou dois títulos [pela Ducati] e deve ser o único que dá o tom no início da temporada e na pré-temporada. Vamos trabalhar para nos aproximarmos dele, mas ele é a referência".

"Agora, sinto que é hora de manter um perfil discreto. Vamos tentar trabalhar para lutar pelo título. Mas eu sempre tento ser realista. É preciso entender a filosofia da equipe oficial da Ducati e chegar ao box de um piloto que está ganhando muito. E se o título puder ser roubado dele, será roubado".

