No último final de semana a Porsche Cup realizou a última etapa da Sprint que coroou os campeões das provas curtas em 2020. Dener Pires, promotor da categoria, falou sobre o desafio de se realizar um evento em meio a pandemia e sobre como o trabalho em equipe fez a categoria passar por este ano de dificuldades.

A Porsche Cup entregou uma etapa a mais do que estava estabelecida, realizando 13 provas, ao invés das 12 planejadas no início do ano para a Sprint, proporcionando mais entregas para pilotos, público e patrocinadores.

“2019 foi um campeonato difícil, disputado, quase que no limite. Se alguém tivesse me falado se daria pra inserir uma pandemia ainda eu diria que não, ia derreter tudo. Aí o destino inseriu a pandemia e todos mostraram que mesmo debaixo de uma pandemia conseguimos fazer algo ainda mais legal".

"Então eu acho que isso é provação do ser humano de que os limites são muito mais altos do que a gente imagina. Eu tenho que agradecer muito a nossa equipe proporcionou estrutura, carros, mídia e tudo que foi feito neste desafio todo. Eu diria que foi um ano em quatro meses, diria que foi o trabalho em equipe.

O promotor da Porsche Cup também falou sobre o que espera para 2021 depois de uma temporada 2020 totalmente atípica.

“Para falar um pouco de 2021 eu volto atrás e digo todo ano que essa foi a melhor temporada da Porsche Cup. Então pra 2021 espero que seja igual ou melhor do que foi 2020. Nesta temporada tivemos que superar uma série de desafios e empecilhos no meio dessa pandemia toda, e se a humanidade puder ter uma vacina pra isso ou conseguirmos não pensar mais nisso imagine o quanto mais fortes estaremos".

"Agora se tiver que conviver mais um ano com o tema pandemia eu vou dizer para todo mundo que não é nosso primeiro ano, já sabemos trabalhar com ela. Competição é isso, aprender a trabalhar com as dificuldades e desafios e podem esperar uma temporada 2021 ainda mais emocionante que 2020.

Sobre a parte desportiva, Dener Pires falou um pouco sobre as disputas, começando pela Carrera Cup que teve Miguel Paludo sagrando-se hexacampeão e Enzo Elias, de apenas 18 anos, como vice.

“O Enzo mostrou maturidade, teve um momento do campeonato que passou um pouco do ponto e depois conquistou o vice. Mas o título do Miguel mostra a maturidade do Miguel e principalmente o que fica para nós. Após a primeira corrida ele falou que o freio do carro não estava legal, quando aquece temos problemas".

"Enfim, fomos lá na sede, pegamos um carro que estava na 'prateleira' e o Adalberto Baptista foi muito legal de ter cedido o carro para o Miguel, era um carro que seria usado pelo Luca Seripieri mas não foi".

"Aí pegamos o carro, colocamos os adesivos e o Miguel mostrou que vive um momento importante, especial na categoria e venceu a corrida do mesmo jeito que ele vencia com o carro dele vermelho".

"Eu olhei no grid e pensei, positivo e negativo, dois polos invertidos e com o mesmo teor. Miguel foi lá, ganhou a corrida e isso demonstra novamente a seriedade da categoria na preparação dos carros. O lema aqui é igualdade.”

Na classe GT3 aconteceu algo inédito, pela primeira vez em 15 anos de competição, o campeão da categoria de acesso foi também foi campeão na principal. A conquista de Nelson Marcondes foi tema do bate papo com o gestor da Porsche Cup.

“Nelsinho foi uma surpresa, a gente fechou a participação dele uns três dias antes do início do campeonato, já havia começado os primeiros treinos. Eu achei que ele tinha condição de disputar o título da Sport mas ele surpreendeu em todos os aspectos e conquistou a Sport e geral".

"O Nelsinho mostrou sua força, fair play, mostrou que pode sair de trás e chegar na frente com respeito a todos. Essa vitória dupla dele é mais do que merecida.”

Por fim, Dener Pires falou sobre o título de Rodrigo Mello na classe Carrera Sport, pela primeira vez um piloto conquistou o bicampeonato nesta classe.

“Rodrigo começou o ano como favorito, no meio do ano ele foi mal, chegou a ser o último do grid mas não deixou a peteca cair. Foi lá, voltou, viu onde tinha que melhorar e foi campeão e vencedor da categoria Sport".

"Comprova que precisa ter superação e em um campeonato longo, no decorrer do ano as vezes algo acontece que não é tão positivo e o verdadeiro campeão não pode deixar a bola cair, o Rodrigo fez isso. Ele foi campeão, se superou e o título foi merecido".

