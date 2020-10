No último sábado, em Goiânia, a Porsche Cup Endurance Series assistiu uma disputa eletrizante entre Felipe Massa e Lucas di Grassi, pela terceira posição da prova.

Faltavam apenas cinco voltas para o final e os dois ex-F1 não precisavam mais parar nos boxes, por isso a decisão seria na pista.

No fim da reta, Felipe Massa com o carro reserva #91 seguiu Lucas di Grassi de perto, se lançou por fora na freada e conseguiu contornar as três primeiras curvas à frente do terceiro campeão mundial da Fórmula E. Lucas respeitou o espaço do compatriota na luta pela terceira posição na prova.

Os dois percorreram quase a volta toda emparelhados, com o vice-campeão da F1 de 2008 fechando a volta novamente por fora na reta principal. Eles passaram pela linha de chegada separados por apenas 6 milésimos, com o carro #27à frente.

Na freada Lucas mergulhou por dentro. Recuperou a terceira posição com estilo em um dos pegas mais incríveis da Porsche Cup em 2020.

Após a prova Felipe Massa falou sobre a disputa com Di Grassi.

“A disputa com o Di Grassi foi boa. Largamos de 17º e chegamos no final disputando a terceira posição, foi muito boa a corrida. Ultrapassei o Lucas por fora na curva 1 e ele me deu o troco depois de que eu fui frear na sujeira. O terceiro lugar estava na mão e esse meu erro custou isso para a dupla. Foi uma ótima corrida como aprendizado, levando em conta também largar com o carro reserva, era para brigarmos pela vitória com o nosso carro”.

Di Grassi também falou sobre o pega nas voltas finais da etapa de Goiânia.

“Foi bem divertido. As últimas voltas com o Felipe me lembraram da Fórmula E, Fórmula 1, o Felipe estava mais rápido e me passou. Aí ele errou e eu passei de volta, depois ficamos brigando por várias voltas, parecia prova de Sprint.”

Di Grassi, em suas mídias sociais, também repercutiu a disputa. “Eu e meu irmão Felipe Massa disputando o pódio da Porsche Endurance durante as voltas finais. Tomei um passão por fora, mas consegui recuperar”, escreveu o piloto do carro #27 na postagem.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Assista à corrida na íntegra

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna